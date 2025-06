ППО з підручних засобів: чи допоможуть Україні ракети Р-73

Інноваційне та унікальне використання ракети Р-73, викликане надзвичайною напругою перед обличчям російського наступу, безсумнівно, допомогло Україні. Чи зможе цей імпровізований метод замінити справжні системи ППО?

Про це розмірковує автор статті видання The National Interest "Захисники України монтують ракети класу "повітря-повітря" Р-73 для ППО", яку переклав Фокус.

Україна бореться за своє існування з 2022 року, коли російські війська вторглися на її територію — і її опір російському вторгненню можна оцінити як по-справжньому видатний.

Після того, як київські військові провели сміливий рейд на російські авіабази в глибині Росії, знищивши щонайменше дюжину російських стратегічних бомбардувальників дальнього радіусу дії, Москва має намір нагадати світові, чому вона є великою військовою державою, завдавши по Україні комплексних ракетних ударів.

Ракета Р-73 Фото: Вiкiпедiя

Ще до несподіваної атаки України на Росію українці намагалися створити імпровізовану систему протиповітряної оборони, як показав нещодавній російський удар по Україні з використанням навчальних дронів "Дань-М". Українці запустили імпровізовані засоби ППО по рою дронів, що наближався, щоб заповнити прогалини у своїй мережі ППО, наданій НАТО. Наприклад, українські ракети класу "повітря-повітря" Р-73 (AA-11 Archer за класифікацією НАТО), спочатку призначені для використання військовими літаками в повітряному бою, тепер переобладнано для наземного і навіть морського застосування як засоби ППО по всій Україні.

Зліпили з того, що було: мережа протиповітряної оборони України

Українська мережа ППО, створена з підручних засобів, включає в себе деякі наземні системи протиповітряної оборони, зокрема модифіковані системи 9К33 "Оса" (SA-8). Українські війська за підтримки таких організацій, як фонд "Повернись живим", модифікували системи зенітних ракетних комплексів ближньої дії 9К33М3 "Оса-АКМ" для запуску ракет Р-73 замість стандартних ракет 9М33.

Кожна модифікована система "Оса" може нести пару ракет Р-73 з рейковим пуском, що підвищує її здатність уражати російські безпілотники і літаки, що летять низько. Ця модифікація забезпечує більшу мобільність і гнучкість, оскільки ракета Р-73 дає змогу ЗРК стріляти й одразу ж переміщатися, що знижує вразливість перед контратаками.

Ракета Р-73 Фото: Відкриті джерела

Третя штурмова бригада розробила Dragon H73, мобільну платформу протиповітряної оборони, встановивши дві пускові установки для Р-73 на вантажівці Humvee, поставленій США. Легка, високомобільна система призначена для ураження російських дронів і бойових літаків, використовуючи інфрачервону систему наведення Р-73 для ефективного знищення загроз, що летять низько.

Щодо застосування морських дронів, то українські військові оснастили безпілотні надводні апарати Magura-7 ракетами Р-73 для ураження російських літаків над Чорним морем. Серед помітних успіхів можна відзначити збиття російського винищувача Су-30 і гелікоптерів Мі-8 2024 року — це перші відомі випадки використання безпілотних катерів із ракетами "повітря-повітря" для знищення літаків. Інфрачервоне наведення Р-73 дає змогу цим безпілотникам наводитися на теплові сигнатури гелікоптерів або літаків, що летять низько, забезпечуючи інноваційний захист від російських ВПС.

Р-73 не зупинить ракети "Іскандер" або "Кинджал"

Проте ракета Р-73 не ефективна проти високошвидкісних балістичних ракет, зокрема російських ракет "Іскандер" і "Кинджал". Р-73 призначена для повітряного бою; її основна роль — протидія ворожим літакам, безпілотникам і повільнішим крилатим ракетам. Адаптація ракет "повітря-повітря" для використання як ракет "земля-повітря" вимагає технічних модифікацій, які негативно впливають на надійність і точність цих систем порівняно зі спеціально розробленими ЗРК.

Р-73 використовується з певним ступенем ефективності, але такі імпровізовані системи ППО не допоможуть проти ракет дальнього радіусу дії, наявних у розпорядженні Росії.

Інноваційне та унікальне використання ракети Р-73, викликане надзвичайним напруженням перед обличчям російського наступу, безсумнівно, допомогло Україні. Однак цей імпровізований метод ППО навряд чи зможе забезпечити такий самий захист, як справжні системи протиповітряної оборони.

Про автора

Брендон Дж. Вайхерт — аналітик з національної безпеки National Interest, колишній співробітник Конгресу і геополітичний аналітик, який пише для The Washington Times, Asia Times і The-Pipeline. Автор книг "Winning Space: How America Remains a Superpower", "Biohacked: China's Race to Control Life" і "The Shadow War: Iran's Quest for Supremacy".