ПВО из подручных средств: помогут ли Украине ракеты Р-73

Инновационное и уникальное использование ракеты Р-73, вызванное крайним напряжением перед лицом российского наступления, несомненно, помогло Украине. Сможет ли этот импровизированный метод заменить настоящие системы ПВО?

Украина борется за свое существование с 2022 года, когда российские войска вторглись на ее территорию — и ее сопротивление российскому вторжению можно оценить как по-настоящему выдающееся.

После того, как киевские военные провели смелый рейд на российские авиабазы в глубине России, уничтожив по меньшей мере дюжину российских стратегических бомбардировщиков дальнего радиуса действия, Москва намерена напомнить миру, почему она является великой военной державой, нанеся по Украине комплексные ракетные удары.

Ракета Р-73 Фото: Википедия

Еще до неожиданной атаки Украины на Россию украинцы пытались создать импровизированную систему противовоздушной обороны, как показал недавний российский удар по Украине с использованием учебных дронов "Дань-М". Украинцы запустили импровизированные средства ПВО по приближающемуся рою дронов, чтобы восполнить пробелы в своей сети ПВО, предоставленной НАТО. Например, украинские ракеты класса "воздух-воздух" Р-73 (AA-11 Archer по классификации НАТО), изначально предназначенные для использования военными самолетами в воздушном бою, теперь переоборудуются для наземного и даже морского применения в качестве средств ПВО по всей Украине.

Слепили из того, что было: сеть противовоздушной обороны Украины

Украинская сеть ПВО, созданная из подручных средств, включает в себя некоторые наземные системы противовоздушной обороны, в том числе модифицированные системы 9К33 "Оса" (SA-8). Украинские войска при поддержке таких организаций, как фонд "Повернись живим", модифицировали системы зенитных ракетных комплексов ближнего действия 9К33М3 "Оса-АКМ" для запуска ракет Р-73 вместо стандартных ракет 9М33.

Каждая модифицированная система "Оса" может нести пару ракет Р-73 с рельсовым пуском, что повышает ее способность поражать российские беспилотники и низколетящие самолеты. Эта модификация обеспечивает большую мобильность и гибкость, поскольку ракета Р-73 позволяет ЗРК стрелять и сразу же перемещаться, что снижает уязвимость перед контратаками.

Ракета Р-73 Фото: Открытые источники

Третья штурмовая бригада разработала Dragon H73, мобильную платформу противовоздушной обороны, установив две пусковые установки для Р-73 на грузовике Humvee, поставленном США. Легкая, высокомобильная система предназначена для поражения российских дронов и боевых самолетов, используя инфракрасную систему наведения Р-73 для эффективного уничтожения низколетящих угроз.

Что касается применения морских дронов, то украинские военные оснастили беспилотные надводные аппараты Magura-7 ракетами Р-73 для поражения российских самолетов над Черным морем. Среди заметных успехов можно отметить сбитие российского истребителя Су-30 и вертолетов Ми-8 в 2024 году — это первые известные случаи использования беспилотных катеров с ракетами "воздух-воздух" для уничтожения самолетов. Инфракрасное наведение Р-73 позволяет этим беспилотникам наводиться на тепловые сигнатуры низколетящих вертолетов или самолетов, обеспечивая инновационную защиту от российских ВВС.

Р-73 не остановит ракеты "Искандер" или "Кинжал"

Тем не менее, ракета Р-73 не эффективна против высокоскоростных баллистических ракет, в частности российских ракет "Искандер" и "Кинжал". Р-73 предназначена для воздушного боя; ее основная роль — противодействие вражеским самолетам, беспилотникам и более медленным крылатым ракетам. Адаптация ракет "воздух-воздух" для использования в качестве ракет "земля-воздух" требует технических модификаций, которые негативно влияют на надежность и точность этих систем по сравнению со специально разработанными ЗРК.

Р-73 используется с определенной степенью эффективности, но такие импровизированные системы ПВО не помогут против ракет дальнего радиуса действия, имеющихся в распоряжении России.

Инновационное и уникальное использование ракеты Р-73, вызванное крайним напряжением перед лицом российского наступления, несомненно, помогло Украине. Однако этот импровизированный метод ПВО вряд ли сможет обеспечить такую же защиту, как настоящие системы противовоздушной обороны.

Брэндон Дж. Вайхерт — аналитик по национальной безопасности National Interest, бывший сотрудник Конгресса и геополитический аналитик, пишущий для The Washington Times, Asia Times и The-Pipeline. Автор книг "Winning Space: How America Remains a Superpower", "Biohacked: China's Race to Control Life" и "The Shadow War: Iran's Quest for Supremacy".