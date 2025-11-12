Лазерные ракеты против "шахедов": как неуправляемые Gydra-70 превратились в высокоточные APKWS (фото)

Американские компании в течение 10 лет создали два варианта дешевых ракет с лазерным наведением APKWS, которые приделали к истребителю F-16 и установкам Vampire. И теперь этим оружием Украина сбивает российские "Шахеды". Аналитики рассказали, как изменили неуправляемую ракету Hydra-70, чтобы она научилась уничтожать беспилотники.

Когда на поле боя начало летать все больше дронов, появилась потребность в создании средств поражения, которые были бы дешевыми по сравнению с целями, против которых их будут применять, говорится в обзоре на портале "Милитарный". Этот вопрос решили благодаря программам APKWS и APKWS II, над которыми работали несколько американских компаний. Основой разработок стала неуправляемая ракета Hydra-70, к которой приделали крылья и систему лазерного наведения, пояснили аналитики.

В статье рассказывается о том, что между желающими приступить к разработке нового оружия состоялся конкурс для получения заказа от правительства США. Первое тестирование ракет против дронов состоялось в 2019 году — через пять лет после начала работ. Уже в 2024 году американская армия использовала эти средства поражения против иранских дронов. Выяснилось, что в основе ракеты — Hydra-70, которую укомплектовали системой наведения и головкой самонаведения (ПАГСН — полуактивная лазерная головка самонаведения).

Ракеты ПВО ВСУ — какие особенности APWKS и APWKS II

На портале объяснили, какие особенности имеют ракеты APWKS и APWKS II: чем они похожи и чем отличаются.

Ракета APWKS:

распределенная головка самонаведения (Distributed Aperture Semi-Active Laser Seeker, DASALS), которая состоит из четырех датчиков на раздвижных крыльях;

наведение происходит по лазерному лучу, который проецируется внешней системой;

есть дистанционный взрыватель;

максимальное расстояние, на котором ракета может заметить лазерное пятно, — до 2 миль (3,2 км);

дальность поражения — с вертолета 5 км, с самолета 12 км. Отмечается, что дальность больше на 30% по сравнению с неуправляемой ракетой.

Одно из преимуществ новой зенитной ракеты — модульность: блок наведения и контроля вставляется между двигателем и боевой частью.

Ракеты ПВО ВСУ — как выглядит ракета APWKS с ПАГСН WGU-59B Фото: Милитарный

Ракета APWKS II (последние обновления в апреле 2025 года):

появилась двухрежимная система наведения — по лазерному лучу (одна ракета — одна цель) и по инфракрасному излучению (режим "выстрелил и забыл");

обновление программного обеспечения системы наведения.

Новые возможности зенитной ракеты "значительно улучшат скорострельность и, соответственно, возможность отражать массированные атаки", говорится в статье.

"Милитарный" также сообщил, что цена блока наведения — 15-20 тыс. долл., а ракеты в целом — 25 тыс. долл. Возможности компании-производителя BAE Systems — до 20 тыс. комплектов в год. Также отмечается, что ВСУ используют дешевые зенитные ракеты, начиная с 2023 года: речь идет о мобильных системах Vampire, которые могут осуществить залп четырьмя управляемыми ракетами.

Ракеты ПВО ВСУ — как выглядит ракета APWKS II Фото: Милитарный

Отметим, в июне Фокус опубликовал перевод статьи The National Interest о "самодельных" ракетах ПВО. Речь шла о ракетах Р-73 класса "воздух-воздух", которые Украина начала применять для уничтожения роя дронов ВС РФ, атаковавших важные объекты. При этом ракеты запускал ЗРК "Оса-АКМ", который обычно стреляет стандартными ракетами 9М33.

Напоминаем, 11 ноября на портале TWZ рассказали о новой зенитной ракете, которая будет значительно дешевле Patriot стоимостью 4-6 млн долл.