Украина испытывает новое оружие против КАБов: о какой системе ПВО может идти речь

Силы обороны Украины принимают эффективные меры для снижения эффективности российских управляемых авиабомб. По данным военных, с сентября по ноябрь подразделения зенитных ракетных войск Воздушных сил уничтожили до 100 вражеских корректируемых авиабомб (КАБ).

По информации Генштаба ВСУ Российская Федерация принимает меры с целью повышения эффективности воздушных атак в ходе массированных комбинированных ударов. Отдельно было подчеркнуто: против российских планирующих авиабомб применяется новое вооружение, которое проходит тестирование.

Однако никаких характеристик или намеков на тип системы военные не раскрывают — речь может идти как о совершенно новом образце, так и о глубокой модернизации существующих средств ПВО.

Сам факт появления такого оружия в Генштабе называют важным шагом, учитывая масштабность угрозы. КАБы остаются одним из наиболее опасных факторов на фронте — только в октябре Россия сбросила рекордное количество таких авиабомб — более 5 300 единиц.

Что может представлять собой новое средство ПВО

Комментируя новость обозреватели Defense Express отметили, что вопрос противодействия российским КАБам достаточно болезненный. Сейчас одной из часто обсуждаемых концепций защиты является уничтожение не бомб, а носителей — российских самолетов. Однако выполнить это крайне сложно, поскольку для борьбы с авиацией противника нужно иметь уверенное превосходство в воздухе, которого Украина лишена.

Другой путь — удары по российским аэродромам и производственным мощностям. Но для этого нужны большие запасы дальнобойных крылатых и баллистических ракет, которые Украина пока не имеет в необходимом количестве.

Поэтому любой новый инструмент противодействия КАБам можно считать важным достижением. Однако военнослужащие подчеркивают: впереди еще большая работа по наращиванию и масштабированию этих возможностей.

По мнению аналитиков, указание Генштаба на то, что испытания ведут зенитные ракетные войска, намекает на именно ракетное вооружение, которое было разработано либо полностью украинскими специалистами, либо в кооперации с международными партнерами.

Вместе с тем одним из ключевых вопросов остается стоимость перехвата. Как отмечают эксперты, перехватывать тысячи КАБов ракетами ПВО, которые неизбежно стоят дороже, — крайне затратно. Поэтому система должна или быть относительно дешевой, или быть частью более сложного комплексного решения.

"В этом контексте следует упомянуть, что в НАТО якобы нашли реальные варианты противодействия российским КАБам — речь идет прежде всего о решениях на базе зенитных дронов — так, Украина первая в мире проверит решения против дронов и КАБов DWS-1 от французского Atreyd", — подытожили в Defense Express.

Напомним, французская компания Atreyd заявила об испытаниях в Украине "стены дронов" с технологиями ИИ. Отмечалось, что FPV по команде будут вылетать в точку проникновения российских "Шахедов" и выстраиваться в нечто похожее на минное поле в воздухе.