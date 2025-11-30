Україна випробовує нову зброю проти КАБів: про яку систему ППО може йтися

Сили оборони України вживають ефективних заходів для зниження ефективності російських керованих авіабомб. За даними військових, з вересня по листопад підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних сил знищили до 100 ворожих коригованих авіабомб (КАБ).

За інформацією Генштабу ЗСУ, Російська Федерація вживає заходів з метою підвищення ефективності повітряних атак під час масованих комбінованих ударів. Окремо було підкреслено: проти російських плануючих авіабомб застосовується нове озброєння, яке проходить тестування.

Однак жодних характеристик або натяків на тип системи військові не розкривають — мова може йти як про абсолютно новий зразок, так і про глибоку модернізацію наявних засобів ППО.

Сам факт появи такої зброї в Генштабі називають важливим кроком з огляду на масштабність загрози. КАБи залишаються одним із найнебезпечніших чинників на фронті — тільки в жовтні Росія скинула рекордну кількість таких авіабомб — понад 5 300 одиниць.

Що може являти собою новий засіб ППО

Коментуючи новину, оглядачі Defense Express зазначили, що питання протидії російським КАБам досить болюче. Наразі однією з часто обговорюваних концепцій захисту є знищення не бомб, а носіїв — російських літаків. Однак виконати це вкрай складно, оскільки для боротьби з авіацією противника потрібно мати впевнену перевагу в повітрі, якої Україна позбавлена.

Інший шлях — удари по російських аеродромах і виробничих потужностях. Але для цього потрібні великі запаси далекобійних крилатих і балістичних ракет, яких Україна поки що не має в необхідній кількості.

Тому будь-який новий інструмент протидії КАБам можна вважати важливим досягненням. Однак військовослужбовці наголошують: попереду ще велика робота з нарощування та масштабування цих можливостей.

На думку аналітиків, вказівка Генштабу на те, що випробування ведуть зенітні ракетні війська, натякає на саме ракетне озброєння, яке було розроблено або повністю українськими фахівцями, або в кооперації з міжнародними партнерами.

Водночас одним із ключових питань залишається вартість перехоплення. Як зазначають експерти, перехоплювати тисячі КАБів ракетами ППО, які неминуче коштують дорожче, — вкрай затратно. Тому система має або бути відносно дешевою, або бути частиною складнішого комплексного рішення.

"У цьому контексті слід згадати, що в НАТО начебто знайшли реальні варіанти протидії російським КАБам — ідеться насамперед про рішення на базі зенітних дронів — так, Україна перша у світі перевірить рішення проти дронів і КАБів DWS-1 від французького Atreyd", — підсумували в Defense Express.

Нагадаємо, французька компанія Atreyd заявила про випробування в Україні "стіни дронів" із технологіями ШІ. Зазначалося, що FPV за командою вилітатимуть у точку проникнення російських "Шахедів" і вибудовуватимуться в щось схоже на мінне поле в повітрі.