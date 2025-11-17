У РФ працюють над КАБ до 400 км: які системи здатні захистити Україну, — Храпчинський

Збройні сили Російської Федерації застосовують кориговані авіаційні боєприпаси (КАБ) з дальністю до 200 км, що вимагає нових загоризонтних систем протидії. Однак у планах противника нарощувати дальність авіабомб, і для боротьби з ними необхідні засоби ураження, які можуть збивати російські літаки на досить великих дистанціях.

В інтерв'ю Radio NV авіаційний експерт і заступник директора виробника засобів РЕБ Анатолій Храпчинський розповів про загрози з боку модернізованих російських авіабомб, оснащених реактивними двигунами. І якщо на сьогодні йдеться про дальність КАБів, приблизно 160 км, то в перспективі росіяни працюють над системами, які зможуть завдавати ударів на відстані до 400 км, а це зовсім інший рівень загрози.

Анатолій Храпчинський про російські КАБи з дальністю 400 км.

"У Росії, на жаль, хороше стратегічне бачення. І вони тривалий час вкладалися в ідею створення дешевого боєприпасу, який пролітатиме до 400 км. І виконання ФАБа з модулем УМПК [уніфікований модуль планування і корекції, — ред.] та реактивним двигуном дозволяє їм працювати на 160 км гарантовано", — зазначив Храпчинський.

Водночас це рішення реалізувати досить не просто, пояснив експерт, оскільки необхідно синхронізувати низку технічних моментів для успішного пуску, включно з висотою запуску з повітряного носія. Однак у будь-якому разі противник шукатиме недорогі рішення в цій галузі, що дасть йому змогу вражати цілі на глибині до 400 км.

"Це тактична авіація — Су-35, Су-34 і Су-30. Знову ж таки, Су-34 несе умовно чотири КАБи з дальністю до 160 км. Його супроводжують винищувачі з ракетами класу "повітря-повітря" Р-37, які можуть працювати на глибину 230 км. Це те, потрібно визнати, що наша авіація боїться, тому що вони працюють по українських літаках із безпечної для себе відстані", — зазначив експерт.

На українських же винищувачах, продовжив Храпчинський, стоять ракети AIM-120D з дальністю ураження до 160-180 км, але для їхнього ефективного застосування необхідні відповідні радіолокаційні системи. Тому одним із варіантів протидії російським ударам далекобійних КАБ може стати зенітна ракета Meteor з офіційно декларованою виробником ефективною дальністю понад 200 км.

Ще однією проблемою для ЗСУ є кількість літаків-носіїв авіабомб — а це близько 300 одиниць, а також масштаби виробництва боєприпасів. За словами Храпчинського, Росія щомісяця випускає близько 6000 КАБів. З огляду на такі обсяги, розглядати варіанти перехоплення кожного боєприпасу недоцільно. У таких умовах ефективніше завдавати ударів по літаках і авіабазах, але для цього необхідна достатня кількість так званих middle strike-дронів.

"Так, є позитивні моменти й скоро ми побачимо більше таких ударів, оскільки є завдання знищувати логістику і ворожі склади, які розташовані в 300 кілометровій зоні", — підсумував Храпчинський.

Нагадаємо, Росія модернізує радянські керовані авіабомби реактивними двигунами для ударів у глибокому тилу України. Ці боєприпаси мають дальність до 200 кілометрів і становлять загрозу для ще більшої кількості населених пунктів.