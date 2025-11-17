В РФ работают над КАБ до 400 км: какие системы способны защитить Украину, – Храпчинский

Вооруженные силы Российской Федерации применяет корректируемые авиационные боеприпасы (КАБ) с дальностью до 200 км, что требует новых загоризонтных систем противодействия. Однако в планах противника наращивать дальность авиабомб, и для борьбы с ними необходимы средства поражения, которое могут сбивать российские самолеты на достаточно больших дистанциях.

В интервью Radio NV авиационный эксперт и заместитель директора производителя средств РЭБ Анатолий Храпчинский рассказал об угрозах со стороны модернизированных российских авиабомб, оснащенных реактивными двигателями. И если на сегодняшний день речь идет о дальности КАБов, примерно в 160 км, то в перспективе россияне работают над системами, которые смогут наносить удары на расстоянии до 400 км, а это совсем иной уровень угрозы.

Анатолий Храпчинский о российских КАБах с дальностью 400 км.

"У России, к сожалению, хорошее стратегическое видение. И они длительное время вкладывались в идею создания дешевого боеприпаса, который будет пролетать до 400 км. И выполнение ФАБа с модулем УМПК [унифицированный модуль планирования и коррекции, — ред.] и реактивным двигателем позволяет им работать на 160 км гарантировано", — отметил Храпчинский.

В то же время данное решение реализовать достаточно не просто, пояснил эксперт, поскольку необходимо синхронизировать ряд технических моментов для успешного пуска, включая высоту запуска с воздушного носителя. Однако в любом случае противник будет искать недорогие решения в этой области, что позволит ему поражать цели на глубине до 400 км.

"Это тактическая авиация — Су-35, Су-34 и Су-30. Опять же, Су-34 несет условно четыре КАБа с дальностью до 160 км. Его сопровождают истребители с ракетами класса "воздух-воздух" Р-37, которые могут работать на глубину 230 км. Это то, нужно признать, что наша авиация боится, потому что они работают по украинских самолетах с безопасного для себя расстояния", — отметил эксперт.

На украинских же истребителях, продолжил Храпчинский, стоят ракеты AIM-120D с дальностью поражения до 160-180 км, но для их эффективного применения необходимы соответствующие радиолокационные системы. Поэтому одним из вариантов противодействия российским ударам дальнобойных КАБ может стать зенитная ракета Meteor с официально декларируемой производителем эффективной дальностью свыше 200 км.

Еще одной проблемой для ВСУ является количество самолетов-носителей авиабомб — а это около 300 единиц, а также масштабы производства боеприпасов. По словам Храпчинского, Россия ежемесячно выпускает около 6000 КАБов. Учитывая такие объемы, рассматривать варианты перехвата каждого боеприпаса нецелесообразно. В таких условиях эффективнее наносить удары по самолетам и авиабазам, но для этого необходимо достаточное количество так называемых middle strike-дронов.

"Да, есть позитивные моменты и скоро мы увидим больше таких ударов, поскольку есть задача уничтожать логистику и вражеские склады, которые находятся в 300 километровой зоне", — подытожил Храпчинский.

Напомним, Россия модернизирует советские управляемые авиабомбы реактивными двигателями для ударов в глубоком тылу Украины. Эти боеприпасы имеют дальность до 200 километров и представляют угрозу для еще большего количества населенных пунктов.