"Эволюционный шаг": Путин оснащает КАБы реактивными двигателями, какие 6 областей в опасности

Россия усиливает советские управляемые авиабомбы реактивными двигателями, чтобы иметь возможность атаковать ими глубокий тыл Украины. Модифицированные КАБы имеют дальность до 200 километров и представляют угрозу для еще большего количества населенных пунктов.

В последние месяцы украинские военные начали сообщать о КАБах, оснащенных китайскими турбореактивными двигателями. Ранее эти бомбы имели лишь дальность в 80 километров и представляли угрозу для прифронтовых территорий. Однако новые модернизированные модели, по данным Главного управления разведки, покрывают уже расстояние в примерно 200 километров. Об этом говорится в материале The Telegraph от 7 ноября.

Как известно, первые обломки такой авиабомбы обнаружили на востоке Полтавской области. Среди них был турбореактивный двигатель китайского производства Swiwin SW800Pro-Y, который можно купить на сайте Alibaba за 18 тысяч долларов. В ГУР информировали, что также модифицированные КАБы были оснащены "новыми модулями управления", что делает их более устойчивыми к воздействию средств РЭБ.

Сообщалось также об ударе реактивной авиабомбой по городу Лозовая в Харьковской области, тогда она пролетела примерно 135 километров.

"Основные последствия для Украины можно подытожить так: расширение потенциальной зоны удара и дополнительная нагрузка на украинские силы противовоздушной обороны. Города и объекты инфраструктуры, расположенные на расстоянии до 200 километров от линии фронта, которые ранее считались относительно безопасными от управляемых авиационных бомб, теперь находятся под угрозой", — пояснил глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

Он уточнил, что речь идет об угрозе для значительной части Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Запорожской, Николаевской и Одесской областей. ВС РФ усиливают обстрелы Украины перед наступлением морозов, и модифицированные КАБы могут увеличить количество ударов на большие расстояния.

Россия начала улучшать свои авиабомбы еще в 2023 году, и, по информации украинских официальных лиц, за время войны их было сброшено уже около 40 тысяч. Кузан спрогнозировал, что новая модель позволит запускать боеприпасы вне пределов досягаемости западных систем ПВО, таких как Nasams или Iris-T. В то же время сам факт модификации указывает, что запасы Москвы в ракетах "воздух-земля" сокращаются и она стремится защитить истребители от возможных поражений.

"Мы должны понимать, что модернизация планерных бомб с реактивными двигателями является эволюционным, а не революционным шагом в российском арсенале. Это не меняет фундаментально характер войны, но создает дополнительные вызовы для украинской обороны, расширяя географию риска и увеличивая нагрузку на и без того перегруженную систему противовоздушной обороны", — подчеркнул эксперт.

По данным ГУР, о перспективе массового производства модифицированных КАБов речь пока не идет.

"Их использование ограничивается испытаниями с периодическими ударами по разным регионам для оценки их эффективности и реакции украинской обороны", — заверил Кузан.

