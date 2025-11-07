"Еволюційний крок": Путін оснащує КАБи реактивними двигунами, які 6 областей в небезпеці

Росія посилює радянські керовані авіабомби реактивними двигунами, щоб мати змогу атакувати ними глибокий тил України. Модифіковані КАБи мають дальність до 200 кілометрів і становлять загрозу для ще більшої кількості населених пунктів.

В останні місяці українські воєнкори почали повідомляти про КАБи, оснащені китайськими турбореактивними двигунами. Раніше ці бомби мали лише дальність у 80 кілометрів і становили загрозу для прифронтових територій. Однак нові модернізовані моделі, за даними Головного управління розвідка, покривають вже відстань у приблизно 200 кілометрів. Про це йдеться у матеріалі The Telegraph від 7 листопада.

Як відомо, перші уламки такої авіабомби виявили на сході Полтавської області. Серед них був турбореактивний двигун китайського виробництва Swiwin SW800Pro-Y, який можна купити на сайті Alibaba за 18 тисяч доларів. У ГУР інформували, що також модифіковані КАБи були оснащені "новими модулями управління", що робить їх стійкішими до впливу засобів РЕБ.

Повідомлялося також про удар реактивною авіабомбою по місту Лозова у Харківській області, тоді вона пролетіла приблизно 135 кілометрів.

"Основні наслідки для України можна підсумувати так: розширення потенційної зони удару та додаткове навантаження на українські сили протиповітряної оборони. Міста та об'єкти інфраструктури, розташовані на відстані до 200 кілометрів від лінії фронту, які раніше вважалися відносно безпечними від керованих авіаційних бомб, тепер знаходяться під загрозою", — пояснив голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан.

Він уточнив, що йдеться про загрозу для значної частини Полтавської, Дніпропетровської, Харківської, Запорізької, Миколаївської та Одеської областей. ЗС РФ посилюють обстріли України перед настанням морозів, і модифіковані КАБи можуть збільшити кількість ударів на великі відстані.

Росія почала покращувати свої авіабомби ще у 2023 році, і, за інформацією українських офіційних осіб, за час війни їх було скинуто вже приблизно 40 тисяч. Кузан спрогнозував, що нова модель дозволить запускати боєприпаси поза межами досяжності західних систем ППО, таких як Nasams або Iris-T. Водночас сам факт модифікації вказує, що запаси Москви у ракетах "повітря-земля" скорочуються і вона прагне захистити винищувачі від можливих уражень.

"Ми повинні розуміти, що модернізація планерних бомб з реактивними двигунами є еволюційним, а не революційним кроком у російському арсеналі. Це не змінює фундаментально характер війни, але створює додаткові виклики для української оборони, розширюючи географію ризику та збільшуючи навантаження на і без того перевантажену систему протиповітряної оборони", — підкреслив експерт.

За даними ГУР, про перспективу масового виробництва модифікованих КАБів наразі не йдеться.

"Їх використання обмежується випробуваннями з періодичними ударами по різних регіонах для оцінки їх ефективності та реакції української оборони", — запевнив Кузан.

