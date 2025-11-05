КАБи на Полтаву та Дніпро: як Україна може збивати авіабомби ЗС РФ, — аналітики

Збройні сили Російської Федерації модернізували керовані авіабомби (КАБи), які отримали можливість діставати по тилових містах України на відстані 200 км від лінії фронту. Щоб впоратись з цією загрозою, не достатньо мати літаки та засоби протиповітряної оборони, пояснили аналітики. Які комплексні методи боротьби з КАБами може застосувати Україна?

Росіяни прилаштували до авіабомб системи планування ("крила"), навігації та корекції, запускаючи їх з літаків, які наближаються на безпечну відстань до лінії фронту, пояснили на порталі "Оборонка". Після модернізації оновлені КАБи стали серйозною загрозою і на лінії боїв, і в тилу, оскільки вони почали діставати на 200 км і вже летять на Полтаву, Кривий Ріг, Одесу та Миколаїв. Дальність залежить, зокрема, не лише від можливостей бомби, а й він літака ЗС РФ: чим вище та швидше він летить, тим далі дістають КАБи. ЗСУ не можуть масово збивати такі бомби, але можуть застосовувати засоби радіоелектронної боротьби. Втім, Україна має інші додаткові інструменти, щоб керованих авіабомб стало менше, ідеться у статті.

Відео дня

КАБи РФ — деталі

На "Оборонці" навели класифікацію російських КАБів та коротко описали, як вони змінювались. З'ясувалось, що є два основних види авіабомб. Перший вид УБАП, тобто керована планувальна авіаційна бомба (управляемая планирующая авиационная бомба — рос.) — засіб, який від початку мав крила та блок керування. Другий — фугасна авіабомба, яку модернізували та перетворили в КАБ і яка має різну вагу залежно від загальної ваги (ФАБ-250 — 250 кг, ФАБ-500 — 500 кг та ін.). Медіа порівняло такі бомби з мінометними снарядами калібру 120 мм і з чотирма кілограмами вибухівки. Одна ФАБ-500 зі 195 кг вибухівки — це майже 50 мінометних зарядів.

"Знесло два поверхи сусіднього під'їзду. А другий пробив діру між 4 та 5 поверхами й впав униз, а після того здетонував. Вирва після КАБу може бути шириною понад 7 метрів і глибиною – 4 метри. Ми в таку вночі ледь не в'їхали на авто", — розповів "Оборонці" офіцер бригади "Рубіж" Андрій "Отченаш".

На порталі розповіли, як можна боротись із КАБами: з'ясувалось, що цих методів більше ніж два. Водночас уточнюється, що їх можна збити зенітними ракетами, але цей метод не використовують через непомірну ціну.

Знищення літаків і місць дислокації авіації. Для цього потрібні використовувати засоби ППО та зброю, здатну дістати в тили росіян. Бити по складах та заводах, які дотичні до виготовлення КАБів. Використовувати РЕБ для "спуфінгу" — надсилати абіабомбам фальшивий сигнал навігації, щоб вони пролетіли повз ціль. Роззосереджувати об'єкти, по яких хотіли б вдарити ЗС РФ.

На карті DeepState можна позначити дальність модернізованих КАБів, які згадуються у статті. Полтава дійсно в межах досяжності, якщо літак ЗС РФ підлітатиме з Бєлгородської області.

КАБи РФ — куди долітають російські авіабомби Фото: DeepState

Деталі ударів КАБів РФ по Україні

Зазначимо, Фокус писав про удари КАБів РФ по українських містах, причому восени російські засоби ураження діставали все далі від лінії фронту. Один з таких ударів відбувся 10 жовтня: росіяни запустили бомбу по Дніпру. Військовий експерт пояснив, що ймовірне застосування КАБа, який випускає безпілотник за координації Су-57.

Інший випадок — атака на Миколаїв. Як написали моніторингові пабліки, засіб ураження, КАБ невідомого типу, пролетів приблизно 150 км і, ймовірно, мав швидкість 500 км/год: у місті чули вибух, про наслідки інформації не було.

Нагадуємо, у жовтні воєнний аналітик пояснив, чому КАБи РФ схожі на український дрон-ракету "Паляниця".