Майже як ракета "Паляниця": новий КАБ росіян схожий на українську розробку, — аналітик (відео)

Збройні сили РФ випробовують модифікацію плануючих авіабомб нового типу УМПБ-5Р, дальність польоту яких може перевищувати 100 км. Певною мірою російський варіант КАБ з реактивним двигуном нагадує українську розробку "Паляниця".

Керівник програм безпеки Центру "Стратегія XXI" Павло Лакійчук в ефірі 24 Каналу розповів про деякі особливості нової російської розробки. За його словами, виявлений під Полтавою зразок не вибухнув: після розбирання з'ясувалося, що це не типова КАБ, а вдосконалена конструкція — з турбореактивним двигуном.

Павло Лакійчук про російські боєприпаси КАБ-Р

Такі вироби російські фахівці позначають як "КАБ-Р". Для збільшення дальності застосовується і рішення з твердопаливним прискорювачем — приєднаною трубою від реактивної системи залпового вогню "Град", що дає додаткові 30-40 км стартової швидкості.

Лакійчук відзначив схожість цієї концепції з українською розробкою "Паляниця" — дрон-ракетою з турбореактивним двигуном — але наголосив, що у російських КАБ-Р свої технічні особливості. Попри збільшення робочого радіусу, у цих боєприпасів менша руйнівна сила порівняно зі звичайними тритонними авіабомбами. Крім того, зі збільшенням дальності падає точність, чим більша дистанція, тим більша похибка і коло розсіювання, зазначив експерт.

Відео дня

Якщо порівнювати КАБ-Р з більш ранніми варіантами коригованих авіаційних боєприпасів, то нова розробка має більш досконалу конструкцію. Але це ж є і проблемою, оскільки виробляти їх у такій кількості, як росіяни виробляють ті ж бомби з УМПК, не вийде.

Важливо

ЗС РФ уперше атакували Полтавську область ФАБ 500 УМПК: який вона має вигляд (фото)

Проте загалом недооцінювати небезпеку нових КАБів не можна — ця розробка становить чималу загрозу для українського тилу, вважає Лакійчук, особливо якщо росіянам вдасться масштабувати їхнє виробництво і завдавати масованих ударів.

"Можна подивитися зведення з окремих ділянок фронту, наприклад, на Покровському напрямку — скільки за добу було ударів цими КАБами. Це десятки на окремій ділянці фронту. Якщо перенести масштаб ударів на лінії фронту на дальні удари, то розуміємо, що це може бути катастрофа", — наголосив аналітик.

Нагадаємо, в мережі з'явилися перші візуальні підтвердження нового варіанту плануючих авіабомб РФ, що позначається в низці джерел як УМПК-ПД або УМПБ-5Р. Головне нововведення, на думку західних фахівців, — поєднання планувального блоку з малим турбореактивним двигуном, що в теорії значно збільшує дальність і оперативну гнучкість боєприпасу.