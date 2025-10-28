Почти как ракета "Паляниця": новый КАБ россиян похож на украинскую разработку, — аналитик (видео)

Вооруженные силы РФ испытывают модификацию планирующих авиабомб нового типа УМПБ-5Р, дальность полета которых может превышать 100 км. В некоторой степени российский вариант КАБ с реактивным двигателем напоминает украинскую разработку "Паляниця".

Руководитель программ безопасности Центра "Стратегия XXI" Павел Лакийчук в эфире 24 Канала рассказал о некоторых особенностях новой российской разработки. По его словам, обнаруженный под Полтавой образец не взорвался: после разборки выяснилось, что это не типичная КАБ, а усовершенствованная конструкция — с турбореактивным двигателем.

Павел Лакийчук о российских боеприпасах КАБ-Р

Такие изделия российские специалисты обозначают как "КАБ-Р". Для увеличения дальности применяется и решение с твердотопливным ускорителем — подсоединенной трубой от реактивной системы залпового огня "Град", что дает дополнительные 30–40 км стартовой скорости.

Лакийчук отметил схожесть данной концепции с украинской разработкой "Паляниця" — дрон-ракетой с турбореактивным двигателем — но подчеркнул, что у российских КАБ-Р свои технические особенности. Несмотря на увеличение рабочего радиуса, у этих боеприпасов меньшая разрушительная сила по сравнению с обычными трехтонными авиабомбами. Кроме того, по мере увеличения дальности падает точность, чем больше дистанция, тем больше погрешность и круг рассеяния отметил эксперт.

Відео дня

Если сравнивать КАБ-Р с более ранними вариантами корректируемых авиационных боеприпасов, то новая разработка имеет более совершенную конструкцию. Но это же является и проблемой, поскольку производить их в таком количестве, как россияне производят те же бомбы с УМПК не получится.

Важно

ВС РФ впервые атаковали Полтавскую область ФАБ 500 УМПК: как она выглядит (фото)

Тем не менее в целом недооценивать опасность новых КАБов нельзя — данная разработка представляет немалую угрозу для украинского тыла, считает Лакийчук, особенно если россиянам удастся масштабировать их производство и наносить массированные удары.

"Можно посмотреть сводки с отдельных участков фронта, например, на Покровском направлении — сколько за сутки было ударов этими КАБамы. Это десятки на отдельном участке фронта. Если перенести масштаб ударов на линии фронта на дальние удары, то понимаем, что это может быть катастрофа", — подчеркнул аналитик.

Напомним, в сети появились первые визуальные подтверждения нового варианта планирующих авиабомб РФ, обозначаемого в ряде источников как УМПК-ПД или УМПБ-5Р. Главное нововведение, по мнению западных специалистов, — сочетание планирующего блока с малым турбореактивным двигателем, что в теории значительно увеличивает дальность и оперативную гибкость боеприпаса.