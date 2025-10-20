ВС РФ впервые атаковали Полтавскую область ФАБ 500 УМПК: как она выглядит (фото)

Авиабомба с твердотопливным реактивным ускорителем способна преодолеть расстояние более 200 км от точки пуска. Россияне запустили ее по энергообъектам Украины.

Авиабомба упала в 20–30 километрах от Полтавы, сообщили "Милитарному" источники в военных кругах. Также видео обнаруженной в поле российской авиабомбой опубликовали на канале OSINT-аналитиков "Supernova+".

ФАБ, который нашли в Полтавской области

"ФАБ 500 УМПК с твердотопливным реактивным ускорителем. Русские начали использовать при ударах по энергообъектам в Украине. Авиабомба способна преодолеть расстояние более 200км от точки пуска", — сказано в сообщении.

На "Милитарном" отмечают, что, вероятно, удар был нанесен бомбой типа УМПБ-5Р (реактивного типа) или "Гром-Э1/Э2", преодолевшей ориентировочно 120, или больше километров.

Первые случаи применения КАБ с реактивным двигателем были зафиксированы еще в конце весны – начале лета 2025 года.

Несмотря на это, использование таких бомб остается единичным. Их применение может свидетельствовать о боевых испытаниях и дальнейшем развитии этого направления со стороны России.

Напомним, вечером 18 октября российская авиация впервые применила управляемую авиационную бомбу новой модификации при ударе по городу Лозовая в Харьковской области. По предварительным данным прокуратуры, удар был нанесен бомбой типа УМПБ-5Р, преодолевшей около 130 километров.

8 октября ВС РФ также атаковали Сумы. Глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров сообщил о попадании возле учебных заведений и объектов железнодорожной инфраструктуры.