ЗС РФ уперше атакували Полтавську область ФАБ 500 УМПК: який вона має вигляд (фото)

Авіабомба з твердопаливним реактивним прискорювачем здатна подолати відстань понад 200 км від точки пуску. Росіяни запустили її по енергооб'єктах України.

Авіабомба впала за 20-30 кілометрів від Полтави, повідомили "Мілітарному" джерела у військових колах. Також відео виявленої в полі російської авіабомби опублікували на каналі OSINT-аналітиків "Supernova+".

ФАБ, який знайшли в Полтавській області Фото: Соцмережі ФАБ, який знайшли в Полтавській області Фото: Соцмережі

"ФАБ 500 УМПК з твердопаливним реактивним прискорювачем. Росіяни почали використовувати при ударах по енергооб'єктах в Україні. Авіабомба здатна подолати відстань понад 200 км від точки пуску", — сказано в повідомленні.

На "Мілітарному" зазначають, що, ймовірно, удару було завдано бомбою типу УМПБ-5Р (реактивного типу) або "Грім-Е1/Е2", яка подолала орієнтовно 120, або більше кілометрів.

Перші випадки застосування КАБ із реактивним двигуном було зафіксовано ще наприкінці весни — на початку літа 2025 року.

Незважаючи на це, використання таких бомб залишається поодиноким. Їхнє застосування може свідчити про бойові випробування та подальший розвиток цього напряму з боку Росії.

Нагадаємо, увечері 18 жовтня російська авіація вперше застосувала керовану авіаційну бомбу нової модифікації під час удару по місту Лозова в Харківській області. За попередніми даними прокуратури, удар було завдано бомбою типу УМПБ-5Р, яка подолала близько 130 кілометрів.

8 жовтня ЗС РФ також атакували Суми. Голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров повідомив про влучання біля навчальних закладів та об'єктів залізничної інфраструктури.