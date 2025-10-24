ВС РФ применяют турбореактивные КАБы на 200 км: что говорят аналитики об УМПК-ПД (видео)

В сети появились первые визуальные подтверждения нового варианта российских планирующих авиабомб — обозначаемого в ряде сообщений как УМПК-ПД (иногда — УМПБ-5Р). Главное нововведение — сочетание планирующего блока с малым турбореактивным двигателем, что в теории значительно увеличивает дальность и оперативную гибкость боеприпаса.

Использование Вооруженными силами РФ новых видов авиационных бомб вызвало интерес в кругах военных экспертов. Среди них военный обозреватель The War Zone Томас Ньюдик, который пишет, что если заявленные характеристики оружия подтвердятся, это будет очередной шаг в эволюции дешевых средств дистанционного нанесения ударов, предназначенных для обхода ПВО и увеличения зон поражения.

Оценка возможностей новых КАБ

Автор обзора отмечает, что по опубликованным в соцсетях кадрам и материалам украинских источников, обломки указывают на наличие мелкого турбореактивного агрегата у части снарядов и на изменение аэродинамической схемы (двухкрылый профиль и другие модификации крыльев).

Відео дня

В украинских источниках фигурируют кадры поражения в Харьковской и Сумской областях на дистанциях, превышающих классические значения для отсутствующих двигателей модификаций УМПК, что косвенно подтверждает повышение дальности авиабомб.

В некоторых российских источниках сообщается о возможности КАБов атаковать цели на дальности до 100 км, а при установке двигателей она увеличивается до 200 км. Впечатляет и скорость полета боеприпаса, которая якобы достигает примерно 1000 км/ч — при запуске на меньшей высоте и меньшей скорости дальность соответственно уменьшается. По мнению Ньюдика, эти оценки требуют осторожной интерпретации, но даже частичное приближение к ним существенно превосходит возможности базовых УМПК.

Важно

Новые ракеты России УМПБ-5Р летают благодаря Китаю: "Флэш" показал ключевой элемент

"В остальном базовая модель УМПК-ПД также оснащена модернизированными хвостовыми стабилизаторами, блоком наведения и управления, а также источником питания, которые крепятся болтами к стандартной свободнопадающей бомбе", — отмечает обозреватель.

Улучшенная версия бомбы ФАБ-500Т

Примечательно, что в российских Telegram-каналах упоминается УМПК-ПД на основе советской бомбы ФАБ-500, к которой приписали обозначение "Т". Здесь вероятно речь идет о термостойком боеприпасе, так как он создан с учетом устойчивости к нагреву в полете на крейсерской скорости носителя таких бомб — МиГ-25РБ со скоростью 2500 км/ч.

"Неясно, сколько ФАБ-500Т осталось в российских арсеналах, но, вероятно, другие бомбы серии ФАБ также могут быть адаптированы для использования с УМПК-ПД", — отмечает Ньюдик.

Сложности для украинской ПВО

Планирующие бомбы с УМПК изначально были сложной целью для ПВО: небольшие габариты, высокая скорость и слабая тепловая сигнатура затрудняют обнаружение и перехват. Кроме того, переход к версии с двигателем увеличивает их боевую дальность, позволяя наносить удары из зон, более удаленных от линии фронта. Дополнительную сложность создают улучшенные модули управления, повышающие устойчивость к РЭБ и точность ударов в целом.

В целом, заключил Ньюдик, Россия располагает ограниченным арсеналом высокоточных авиационных боеприпасов дистанционного удара, поэтому появление КАБов с УМПК-ПД имеет большое значение. Но по словам, директора московского Центра анализа стратегий и технологий Руслана Пухова, УМПК-ПД хоть и "отличное, но, вероятно, временное решение".

"В результате появляется целый ряд вооружений, позволяющих российским Воздушно-космическим силам наносить более глубокие удары в одних районах, а также осуществлять более безопасные доставки оружия в других", — подытожил он.

Напомним, заместитель главы Главного управления разведки Вадим Скибицкий 20 октября заявил, что Россия разработала несколько вариантов авиационных бомб с реактивным двигателем и приступила к их опытному боевому применению. Это указывает на подготовку к серийному производству наиболее эффективных и дешевых образцов.