Новые ракеты России УМПБ-5Р летают благодаря Китаю: "Флэш" показал ключевой элемент

В основе нового российского планирующего боеприпаса УМПБ-5Р лежит реактивный двигатель из Китая.

Силы обороны Украины зафиксировали много случаев применения этого оружия в последнее время, в том числе для атаки по Полтаве. Об этом на своем Telegram-канале написал украинский волонтер, эксперт по радиоэлектронным технологиям Сергей Бескрестнов, известный под всевдонимом "Флэш".

Он считает, что западные санкции на поставку компонентов для производства оружия бесполезны, пока Китай поддерживает торговлю с Россией. Китайские заводы сейчас производят такие важные товары, как CRPA-антенны для ударных дронов "Шахед" и двигатели для корректируемых авиационных бомб (КАБ).

Маркировка на китайском двигателе ракеты УМПБ-5Р Фото: Сергей Флэш/ Telegram

Ранее писали, что УМПБ-5 может преодолеть расстояние до 200 км благодаря реактивному двигателю. Он летит так быстро, что обычные зенитные дроны не могут его догнать.

Детальная информация о характеристиках УМПБ-5 украинцам пока не известна. От КАБ новое оружие отличается тем, что похоже на крылатую ракету заводской сборки, однако в целом виде его до сих пор никто не видел. По обломкам удалось установить, что диаметр УМПБ-5 составляет 30 см.

Сергей Бескрестнов предполагает, что УМПБ-5 сбрасываются с самолетов с высоты более 10 км, как и КАБ, но летит она дальше благодаря собственному двигателю. Боевая часть весит около 100 кг. Пока непонятно, какой тип навигации использует боеприпас для наведения и можно ли его подавить средствами РЭБ.

