Нові ракети Росії УМПБ-5Р літають завдяки Китаю: "Флеш" показав ключовий елемент

В основі нового російського плануючого боєприпасу УМПБ-5Р лежить реактивний двигун з Китаю.

Сили оборони України зафіксували багато випадків застосування цієї зброї останнім часом, зокрема для атаки по Полтаві. Про це на своєму Telegram-каналі написав український волонтер, експерт із радіоелектронних технологій Сергій Бескрестнов, відомий під всевдонімом "Флеш".

Він вважає, що західні санкції на постачання компонентів для виробництва зброї не приносять користі, поки Китай підтримує торгівлю з Росією. Китайські заводи зараз виробляють такі важливі товари, як CRPA-антени для ударних дронів "Шахед" і двигуни для коригованих авіаційних бомб (КАБ).

Маркування на китайському двигуні ракети УМПБ-5Р Фото: Сергій Флеш/ Telegram

Раніше писали, що УМПБ-5 може подолати відстань до 200 км завдяки реактивному двигуну. Він летить так швидко, що звичайні зенітні дрони не можуть його наздогнати.

Детальна інформація про характеристики УМПБ-5 українцям поки що не відома. Від КАБ нова зброя відрізняється тим, що схожа на крилату ракету заводської збірки, проте в цілому вигляді її досі ніхто не бачив. За уламками вдалося встановити, що діаметр УМПБ-5 становить 30 см.

Сергій Бескрестнов припускає, що УМПБ-5 скидаються з літаків з висоти понад 10 км, як і КАБ, але летить вона далі завдяки власному двигуну. Бойова частина важить близько 100 кг. Поки незрозуміло, який тип навігації використовує боєприпас для наведення і чи можна його придушити засобами РЕБ.

Раніше писали, що ЗС РФ почали застосовувати нові дрони з кільцевим крилом. Військові помітили їх на фронті і припускають, що це "Комета" від російського підприємства "Шаг вперед". За словами розробників, кільцеве крило збільшує дальність польоту FPV-дрона приблизно втричі.

Повідомляли також, що окупанти знайшли нову технологію для пошуку операторів ЗСУ. Вони застосовують спеціальні дрони із системою перехоплення відеосигналів.