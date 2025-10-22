Нові дрони з кільцевим крилом ЗС РФ застосовують на війні в Украні: чим вони небезпечні

Українські військові фіксують у небі над фронтом незвичайні літальні апарати з кільцевим крилом. Це можуть бути російські дрони "Комета".

Концепція "Ring wing" (крило-кільце) не нова, але вживу раніше не застосовувалася на полі бою. На це звернув увагу український експерт з військових технологій Сергій Бескрестнов ("Флеш") на своєму Telegram-каналі.

Спочатку військові та експерти не могли назвати, що це за засіб, але потім представники 14 окремого полку безпілотних систем припустили, що це "Комета". Зовні виріб справді схожий.

Розробку показали в російській телевізійній програмі "Военная приемка", яка вийшла в ефір 20 липня 2025 року. Російська компанія "Шаг вперед" представила два варіанти квадрокоптера з кільцевим крилом.

Той, що менший, призначений для протиповітряної оборони, тобто виконує роль перехоплювача БПЛА. Передбачається, що засіб таранитиме ворожі дрони, атакуватиме їх сітками або вибухатиме за наявності бойової частини на борту.

Модель більшого розміру оснащена пострілом від РПГ і покликана вражати наземні цілі. Обидві версії злітають вертикально, а в якийсь момент повертаються на 90 градусів і починають рухатися горизонтально.

За словами розробника Станіслава Петіна, така схема збільшує дальність польоту квадрокоптера приблизно втричі. Під час випробувань, якщо вірити пропагандистам, БПЛА вдалося пролетіти близько 40 км.

Однак на той момент "Комета" мала вельми примітивну систему зв'язку для управління і передачі відео. Можливо, команді вдалося її вдосконалити, а потім відправити окупаційним військам в Україну для бойових випробувань.

Нещодавно стало відомо, що російські БПЛА "Молния" тепер переносять по два FPV-дрони. Він виступає носієм, збільшуючи дальність ударів.

У вересні Україну атакували новими БПЛА БМ-35 з тепловізорами. Відеопередачу одного з них Сергій Флеш перехопив неподалік Сум.