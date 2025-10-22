Новые дроны с кольцевым крылом ВС РФ применяют на войне в Украние: чем они опасны

Украинские военные фиксируют в небе над фронтом необычные летательные аппараты с кольцевым крылом. Это могут быть российские дроны "Комета".

Концепция "Ring wing" (крыло-кольцо) не нова, но вживую раньше не применялась на поле боя. На это обратил внимание украинский эксперт по военным технологиям Сергей Бескрестнов ("Флэш") на своем Telegram-канале.

Сначала военные и эксперты не могли назвать, что это за средство, но потом представители 14 отдельного полка беспилотных систем предположили, что это "Комета". Внешне изделие действительно похоже.

Разработку показали в российской телевизионной программе "Военная приемка", которая вышла в эфир 20 июля 2025 года. Российская компания "Шаг вперед" представила два варианта квадрокоптера с кольцевым крылом.

Тот, что поменьше, предназначен для противовоздушной обороны, то есть выполняет роль перехватчика БПЛА. Предполагается, что средство будет таранить вражеские дроны, атаковать их сетями или взрываться при наличии боевой части на борту.

Модель большего размера оснащена выстрелом от РПГ и призван поражать наземные цели. Обе версии взлетают вертикально, а в какой-то момент поворачиваются на 90 градусов и начинают двигаться горизонтально.

По словам разработчика Станислава Петина, такая схема увеличивает дальность полета квадрокоптера примерно в три раза. Во время испытаний, если верить пропагандистам, БПЛА удалось пролететь около 40 км.

Однако на тот момент "Комета" имела весьма примитивную систему связи для управления и передачи видео. Возможно, команде удалось ее усовершенствовать, а потом отправить оккупационным войскам в Украину для боевых испытаний.

Недавно стало известно, что российские БПЛА "Молния" теперь переносят по два FPV-дрона. Он выступает носителем, увеличивая дальность ударов.

В сентябре Украину атаковали новыми БПЛА БМ-35 с тепловизорами. Видеопередачу одного из них Сергей Флэш перехватил неподалеку от Сум.