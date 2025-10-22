Новые дроны помогают ВС РФ искать украинских пилотов на фронте: как им это удается

Российские войска придумали новый способ искать экипажи беспилотников Сил обороны, используя FPV-дрон.

Тактика позволяет обнаружить пилотов по сигналам видеопередатчиков, которые "невидимы" для станций радиоэлектронной разведки. Об этом на своем Telegram-канале сообщил украинский специалист по военным технологиям Сергей Бескрестнов с псевдонимом "Флеш".

Российский FPV-дрон с большим аккумулятором летит вдоль линии фронта, зависая над посадками и селами. При этом он перехватывает видео и записывает на SD-карту сразу в нескольких диапазонах частот.

После возвращения дрона оккупанты вынимают карту и анализируют видео, чтобы выявить местонахождение пилотов FPV, которые взлетают на малых мощностях видеопередатчиков. Точки перехвата видеосигналов, которые находятся далеко, не видят слабые сигналы, а такие беспилотные радиоразведчики вблизи хорошо фиксируют изображения с милливаттной мощностью.

Відео дня

Перехваченное видео с российского дрона-радиоразведчика Фото: Сергей Флэш/ Telegram

"Контрмеры публично учить не буду, ведь мы тоже можем поиграть в эти игры", — отметил специалист.

Ранее сообщалось, что россияне начали запускать странные FPV-дроны с кольцевыми крыльями. Это может быть модель "Комета", которую впервые публично испытали летом 2025 года.

Писали также, как российский дрон "Тювик" использует искусственный интеллект, чтобы противодействовать системам РЭБ. В мае оккупанты заявили о начале серийных испытаний.