"Тювик" против РЭБ: новый дрон РФ использует искусственный интеллект — в чем опасность для ВСУ

Россия запускает в серию новый ударный беспилотник "Тювик", который якобы сочетает компактность, искусственный интеллект и устойчивость к РЭБ. Фокус рассказывает все что известно о новом ударном крыле, и какую угрозу несет для Сил обороны Украины на фронте.

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Прошлым летом на международной выставке HeliRussia-2024, российское конструкторское бюро "Стратим" представило легкое ударное крыло "Тювик".

На днях в России заявили о начале серийного производства нового российского беспилотника "Тьювик". Он якобы оснащен передовой системой самонаведения на финальном участке траектории полета, позволяющей эффективно поражать цели без прямого участия оператора. Разработчики утверждали, что она обеспечивает иммунитет к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника, что является значительным преимуществом в современных условиях ведения боевых действий.

Фокус рассказывает, все что известно о новом БПЛА "Тювик" и чем опасно российское крыло.

Новый дрон "Тювик": характеристики и особенности

Новый российский беспилотный летательный аппарат "Тювик" является разработкой, выполненной по аэродинамической схеме "летающее крыло". Внешне он напоминает уменьшенную копию известного дрона "Герань", из-за чего получил неофициальное название "мини Герань". Этот компактный дрон специально создан для выполнения задач на линии боевого соприкосновения, где требуется высокая маневренность, точность и устойчивость к средствам противодействия.

Разработчики "Тювика" отмечают его уникальную способность противостоять средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Эта устойчивость обеспечивается благодаря системе связи "Поземка", которая позволяет дрону сохранять стабильное управление даже в условиях активного электронного подавления. Кроме того, "Тювик" оснащен функцией автономного полета: он способен самостоятельно преодолевать зоны действия РЭБ, используя автопилот, а на завершающем этапе траектории точно наводится на цель без вмешательства оператора.

По данным Главного управления разведки, "Тювик" развивает максимальную скорость до 180 км/ч, что позволяет ему быстро достигать цели. Дальность его полета составляет до 40 км, а максимальное время пребывания в воздухе достигает 20 минут. Полезная нагрузка дрона, которая составляет около 3 кг, позволяет доставлять к цели боевые заряды или специальное оборудование, в зависимости от поставленной задачи.

"Тювик" развивает максимальную скорость до 180 км/ч

Одной из ключевых особенностей "Тювика", по словам его производителей, является его передовая система донаведения, которая использует элементы искусственного интеллекта. Эта система позволяет дрону анализировать реальную местность в реальном времени, сравнивая ее с предварительно загруженными цифровыми картами. Кроме того, "Тювик" оснащен так называемой "электронной картотекой" целей — базой данных, которая содержит информацию о потенциальных объектах для поражения. Благодаря этому дрон способен самостоятельно идентифицировать цели, включая движущиеся объекты, и корректировать свой курс для максимально точного удара.

Интеграция искусственного интеллекта в систему наведения значительно повышает эффективность "Тювика" в условиях современного боя, где используются сложные системы противодействия, такие как РЭБ или противодронные комплексы. Возможность автономного анализа местности и целей позволяет дрону адаптироваться к динамичным условиям боевой среды.

Компактные размеры "Тювика" затрудняют его обнаружение средствами радиолокации, а высокая скорость и маневренность снижают вероятность перехвата. Сочетание этих характеристик с технологиями искусственного интеллекта делает дрон опасным для украинских защитников в зонах высокой интенсивности боевых действий.

"Тювик" и модернизация БПЛА: в чем секрет российского ВПК

По мнению радиоинженера и специалиста по аэроразведке Юрия Касьянова, Россия пока не испытывает недостатка в качественных микросхемах, а также специалистах по производству дронов. Кроме того, у них довольно развита система предприятий по производству различных типов беспилотников.

"У них нет проблем с микросхемами — они сами делают микросхемы, а то, что не делают, могут купить в Китае. Просто у них тысячи инженеров и конструкторов занимаются этой темой, а у нас — гаражное производство. Поэтому мы проигрываем (эту гонку вооружений)", — говорит Фокусу эксперт.

Заметную модернизацию российских дронов видит и военный эксперт, соучредитель Консорциума оборонной информации Валентин Бадрак. По его мнению, Россия продвигается в развитии БПЛА благодаря тому толчку, который был предоставлен Ираном. Некоторые технологии Россия получила от Китая, а также благодаря контрабанде и обхождению санкций Россия смогла сделать в этом направлении существенные шаги.

Кроме того, военнослужащий ВСУ Егор Фирсов освещает существенные изменения в использовании дронов на фронте, отмечая, что Россия значительно продвинулась в этой сфере.

По его словам, ранее российские беспилотники действовали хаотично и на ограниченные расстояния, но сейчас они осуществляют системные полеты на глубину 10-15 км, формируя настоящие рои дронов. Кроме того, средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника стали более эффективными, что создает дополнительные вызовы для украинских войск.

Фирсов подчеркивает, что для достижения преимущества необходимо не только иметь дроны, но и обеспечить их устойчивость к РЭБ, а также разрабатывать собственные средства противодействия вражеским технологиям. Он подчеркивает важность инженерных решений, экспериментов и постоянного совершенствования, поскольку технологическое преимущество будет определять успех в современной войне.

Напомним, что 15 мая в Украине впервые представили дроны Magura V7, которые в мае сбили два российских истребителя Су-30.

Также волонтеры из UArmyHelp разработали новый вариант переносного комплекса для ведения РЭР на базе SDR и мини ПК с монитором. В состав комплекса входит механизм управления направлением антенны и видео-модуль. Комплекс получился сравнительно недорогим и практичным. А еще украинская компания 3DTech разработала боевой дрон для уничтожения БпЛА, вооруженный специальной пушкой.