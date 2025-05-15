"Тювик" проти РЕБ: новий дрон РФ використовує штучний інтелект – у чому небезпека для ЗСУ

Росія запускає у серію новий ударний безпілотник "Тювик", який нібито поєднує компактність, штучний інтелект і стійкість до РЕБ. Фокус розповідає все що відомо про нове ударне крило, та яку загрозу несе для Сил оборони України на фронті.

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Минулого літа на міжнародній виставці HeliRussia-2024, російське конструкторське бюро "Стратим" представила легке ударне крило "Тювик".

Днями в Росії заявили про початок серійного виробництва нового російського безпілотника "Тювик". Він нібито оснащений передовою системою самонаведення на фінальній ділянці траєкторії польоту, що дає змогу ефективно уражати цілі без прямої участі оператора. Розробники стверджували, що вона забезпечує імунітет до засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) противника, що є значною перевагою в сучасних умовах ведення бойових дій.

Фокус розповідає, все що відомо про новий БПЛА "Тювик" та чим небезпечне російське крило.

Новий дрон "Тювик": характеристики та особливості

Новий російський безпілотний літальний апарат "Тювик" є розробкою, виконаною за аеродинамічною схемою "крило, що літає". Зовні він нагадує зменшену копію відомого дрона "Герань", через що отримав неофіційну назву "міні Герань". Цей компактний дрон спеціально створений для виконання завдань на лінії бойового зіткнення, де потрібна висока маневровість, точність і стійкість до засобів протидії.

Розробники "Тювика" наголошують на його унікальній здатності протистояти засобам радіоелектронної боротьби (РЕБ). Ця стійкість забезпечується завдяки системі зв’язку "Поземка", яка дозволяє дрону зберігати стабільне управління навіть в умовах активного електронного придушення. Крім того, "Тювик" оснащений функцією автономного польоту: він здатний самостійно долати зони дії РЕБ, використовуючи автопілот, а на завершальному етапі траєкторії точно наводиться на ціль без втручання оператора.

За даними Головного управління розвідки, "Тювик" розвиває максимальну швидкість до 180 км/год, що дозволяє йому швидко досягати цілі. Дальність його польоту становить до 40 км, а максимальний час перебування в повітрі сягає 20 хвилин. Корисне навантаження дрона, яке становить близько 3 кг, дає змогу доставляти до цілі бойові заряди або спеціальне обладнання, залежно від поставленого завдання.

"Тювик" розвиває максимальну швидкість до 180 км/год

Однією з ключових особливостей "Тювика", за словами його виробників, є його передова система донаведення, яка використовує елементи штучного інтелекту. Ця система дозволяє дрону аналізувати реальну місцевість у реальному часі, порівнюючи її з попередньо завантаженими цифровими картами. Крім того, "Тювик" оснащений так званою "електронною картотекою" цілей — базою даних, яка містить інформацію про потенційні об’єкти для ураження. Завдяки цьому дрон здатний самостійно ідентифікувати цілі, включаючи рухомі об’єкти, і коригувати свій курс для максимально точного удару.

Інтеграція штучного інтелекту в систему наведення значно підвищує ефективність "Тювика" в умовах сучасного бою, де використовуються складні системи протидії, такі як РЕБ або протидронні комплекси. Можливість автономного аналізу місцевості та цілей дозволяє дрону адаптуватися до динамічних умов бойового середовища.

Компактні розміри "Тювика" ускладнюють його виявлення засобами радіолокації, а висока швидкість і маневровість знижують ймовірність перехоплення. Поєднання цих характеристик із технологіями штучного інтелекту робить дрон небезпечних для українських оборонців у зонах високої інтенсивності бойових дій.

"Тювик" і модернізація БПЛА: у чому секрет російського ВПК

На думку радіоінженера та спеціаліста з аеророзвідки Юрія Касьянова, Росія наразі не відчуває брак якісних мікросхем, а також спеціалістів з виробництва дронів. Крім того, у них доволі розвинута система підприємств з виробництва різних типів безпілотників.

"У них немає проблем з мікросхемами — вони самі роблять мікросхеми, а те, що не роблять, можуть купити в Китаї. Просто у них тисячі інженерів і конструкторів займаються цією темою, а у нас — гаражне виробництво. Тому ми програємо (цю гонку озброєнь)", — каже Фокусу експерт.

Помітну модернізацію російських дронів бачить і військовий експерт, співзасновник Консорціуму оборонної інформації Валентин Бадрак. На його думку, Росія просувається в розвитку БПЛА завдяки тому поштовху, який був наданий Іраном. Деякі технології Росія отримала від Китаю, а також завдяки контрабанді та обходженню санкцій Росія змогла зробити в цьому напрямі суттєві кроки.

Крім того, військовослужбовець ЗСУ Єгор Фірсов висвітлює суттєві зміни у використанні дронів на фронті, зазначаючи, що Росія значно просунулася в цій сфері.

За його словами раніше російські безпілотники діяли хаотично та на обмежені відстані, але зараз вони здійснюють системні польоти на глибину 10–15 км, формуючи справжні рої дронів. Крім того, засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) противника стали більш ефективними, що створює додаткові виклики для українських військ.

Фірсов підкреслює, що для досягнення переваги необхідно не лише мати дрони, а й забезпечити їхню стійкість до РЕБ, а також розробляти власні засоби протидії ворожим технологіям. Він наголошує на важливості інженерних рішень, експериментів та постійного вдосконалення, оскільки технологічна перевага визначатиме успіх у сучасній війні.

Нагадаємо, що 15 травня в Україні вперше представили дрони Magura V7, які в травні збили два російські винищувачі Су-30.

Також волонтери з UArmyHelp розробили новий варіант переносного комплексу для ведення РЕР на базі SDR та міні ПК з монітором. В склад комплексу входить механізм керування напрямом антени та відео-модуль. Комплекс вийшов порівняно недорогим і практичним. А ще українська компанія 3DTech розробила бойовий дрон для знищення БпЛА, озброєний спеціальною гарматою.