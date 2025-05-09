В Україні створили дрони з шестиствольними гарматами: як вони нищать ЗС РФ

Українська компанія 3DTech розробила бойовий дрон для знищення БпЛА, озброєний спеціальною гарматою.

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Про цей виріб генеральний директор Олексій Жулінський розповів в інтерв'ю "24 каналу".

Інженери встановили на безпілотник спеціально розроблену безвіткотну шестиствольну гармату, яка заряджається патронами 12 калібру із картеччю. Такий же калібр використовують мисливські рушниці, однак БПЛА озброюють не звичайними боєприпасами, а комбінованими конструкціями із зарядом та трубкою, що поєднується із стволом.

"Фактично патрон сам стає частиною гармати. Усе це інтегровано в шестиствольну спрямовувальну систему", — пояснив Олексій.

При пострілі картеч вилітає вперед, у бік цілі, а сам патрон зі стволом відсувається – назад. Інерція цього руху компенсує віддачу, і дрон лишається на місці.

Гармата, хоч і втрачає частину енергії, зберігає потужну силу. Під час випробувань заряд з картеччю пробивав деревно-стружкову плиту товщиною до 15 міліметрів з відстані 25 метрів. Дальність ураження при стрільбі кулями вища.

БПЛА з гарматами від 3DTech мають збивати невеликі повітряні цілі, такі як коптери DJI Mavic або ж дрони на оптоволокні. Як зазначив Олексій Жулінський, останні важко виявити через відсутність радіосигналів, але простіше підстрелити через меншу маневровість.

Окрім ворожих дронів, за допомогою системи ЗСУ можуть знищувати живу силу російської армії. Розробник зазначає, що зброя матиме великий психологічний ефект на окупантів, зокрема завдяки різним режимам стрільби: поодинокому, автоматичному та залпам з усіх шести стволів одразу.

За словами інженера, така зброя має потужний психологічний ефект — не лише через сам факт стрільби, а й завдяки можливості вести вогонь у різних режимах: поодинокому, автоматичному або залпом з шести пострілів одночасно.

"Дрони-шутери" вже підпадають під методику кодифікації, тому їх можна офіційно внести до реєстру постачання. Втім, наразі 3DTech може постачати військовим лише установку для дрона, але не боєприпаси. За словами Олексія Жулінського, компанія не має ліцензії на роботу з піротехнічними засобами і зтикається з юридичними обмеженнями при спробі її отримати, хоча має знання і технічні можливості. Вона сподівається знайти партнерів з відповідними дозволами, аби узаконити весь цикл виробництва.

Попри наявні проблеми з виробництвом, систему вже активно тестують у бойових умовах підрозділи, які її потребують. Зокрема, запит надходив від Сил спеціальних операцій.

В Україні вже є подібні проєкти, над деякими підвісами з компенсацією віддачі інженери почали працювати ще раніше. Як повідомив Олексій Жулінський, одна з команд виготовляє двоствольну систему, яка використовує іншу технологію.

У грудні 2024 року ЗСУ показали, як дрони з дробовиками збивають ворожі БПЛА. Раніше українські фахівці встановлювали на дрони автомати АК-74, щоб атакувати ворожу піхоту, але широкого застосування тактика не набула.

А нещодавно писали про котушки з оптоволокном для дронів від 3Dtech. Незабаром сили оборони отримають першу партію, яка забезпечить дальність зв'язку на 25-30 км.