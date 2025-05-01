Не ламається, як китайське: бійці отримають БПЛА з 30-кілометровим українським оптоволокном, — DE

Бійці Сил оборони України незабаром щомісяця отримуватимуть по 1 тисячі котушок з оптоволокном довжиною 30 км. Котушки можна прикріпити до FPV-дронів "Хижак" і вони вражатимуть цілі на 30% далі, ніж раніше. При цьому оптоволокно, яке виробляється в Україні, менш крихке, ніж вироблене в Китаї.

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Про нові можливості українського ВПК щодо виробництва дронів на оптоволокні написали на порталі Defense Express.

Defense Express розповів про особливості 30-кілометрових котушок з оптоволокном, які випускаються компанією 3Dtech. З'ясувалось, що українські військові досі мали можливість купити оптоволокно для FPV-дронів довжиною до 20 км. Щоб отримати більшу довжину, доводилось замовляти за кордоном, вказується у статті. Однак незабаром бійці ЗСУ та Сил оборони отримають першу партію котушок на 25-30 км. Підприємство обіцяє випускати по 1 тис. од. на місяць, повідомили на порталі.

Дрони з оптоволокном - як виглядає кошутшка на 30 км Фото: Defense Express

Окремо наголошується, що виріб — повністю українського виробництва, лише сировина — закордонна. Також вказано, що українське оптоволокно відрізняється від китайського, яке містить багато прихованого браку. Меншу ламкість отримали завдяки особливій технології намотування, пояснили на порталі.

"Намотка котушки в Україні дозволяє контролювати якість виробу на всіх етапах виготовлення, що значно знижує кількість обривів при використанні бійцями на передовій", — вказується у статті.

30-кілометрові котушки можна прикріпити на FPV-дрони "Хижак REBOFF", додали на Defense Express. На порталі компанії-виробника показали, що ідеться про 10 та 13-дюймові БПЛА, до яких прикріплюють котушки на 10-20 км. При цьому пристрої здатні нести котушки вагою від 1,1 до 1,8 кг. Тим часом на Facebook можна побачити світлини, на яких керівник ГУР Міноборони тримає в руках "Хижака". Окремо наголошується, що виріб створений спеціально під замовлення військових.

Дрони з оптоволокном - Буданов з БПЛА "Хижак" Фото: 3DTech Дрони з оптоволокном - як виглядає FPV-дрон "Хижак" Фото: 3DTech

Дрони з оптоволокном — деталі

Зазначимо, в лютому Фокус писав про модуль "Шовкопряд", створений для FPV-дронів на оптоволокні. На порталі Сил безпілотних систем показали новий модуль та пояснили, що його використовують для управління пристроєм, який не піддається впливу ворожих засобів РЕБ. Завдяки новій модифікації оператори ЗСУ отримали можливість ще швидше розгортати засоби ураження, повідомило командування.

Тим часом у березні у мережі з'явились фото з місцевості на лінії фронту, на якій активно застосовуються дрони на оптоволокні. На фото бачимо гілки дерев, густо обплетені "нитками", схожими на павутиння.

Нагадуємо, восени 2024 року авіаційний експерт Анатолій Храпчинський розповів, які вразливі сторони є у FPV-дронів на оптоволокні, які застосовують ЗС РФ.