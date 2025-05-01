Не ломается, как китайское: бойцы получат БПЛА с 30-километровым украинским оптоволокном, — DE

Бойцы Сил обороны Украины вскоре ежемесячно будут получать по 1 тысяче катушек с оптоволокном длиной 30 км. Катушки можно прикрепить к FPV-дронам "Хищник" и они будут поражать цели на 30% дальше, чем раньше. При этом оптоволокно, которое производится в Украине, менее хрупкое, чем произведенное в Китае.

Related video

О новых возможностях украинского ВПК по производству дронов на оптоволокне написали на портале Defense Express.

Defense Express рассказал об особенностях 30-километровых катушек с оптоволокном, которые выпускаются компанией 3Dtech. Выяснилось, что украинские военные до сих пор имели возможность купить оптоволокно для FPV-дронов длиной до 20 км. Чтобы получить большую длину, приходилось заказывать за рубежом, указывается в статье. Однако вскоре бойцы ВСУ и Сил обороны получат первую партию катушек на 25-30 км. Предприятие обещает выпускать по 1 тыс. ед. в месяц, сообщили на портале.

Дроны с оптоволокном — как выглядит кошутшка на 30 км Фото: Defense Express

Отдельно отмечается, что изделие — полностью украинского производства, только сырье — зарубежное. Также указано, что украинское оптоволокно отличается от китайского, которое содержит много скрытого брака. Меньшую ломкость получили благодаря особой технологии намотки, пояснили на портале.

"Намотка катушки в Украине позволяет контролировать качество изделия на всех этапах изготовления, что значительно снижает количество обрывов при использовании бойцами на передовой", — указывается в статье.

30-километровые катушки можно прикрепить на FPV-дроны "Хищник REBOFF", добавили на Defense Express. На портале компании-производителя показали, что речь идет о 10 и 13-дюймовых БПЛА, к которым прикрепляют катушки на 10-20 км. При этом устройства способны нести катушки весом от 1,1 до 1,8 кг. Между тем на Facebook можно увидеть фотографии, на которых руководитель ГУР Минобороны держит в руках "Хищника". Отдельно отмечается, что изделие создано специально под заказ военных.

Дроны с оптоволокном — Буданов с БПЛА "Хищник" Фото: 3DTech Дроны с оптоволокном — как выглядит FPV-дрон "Хищник" Фото: 3DTech

Дроны с оптоволокном — детали

Отметим, в феврале Фокус писал о модуле "Шелкопряд", созданном для FPV-дронов на оптоволокне. На портале Сил беспилотных систем показали новый модуль и объяснили, что его используют для управления устройством, которое не подвергается воздействию вражеских средств РЭБ. Благодаря новой модификации операторы ВСУ получили возможность еще быстрее разворачивать средства поражения, сообщило командование.

Между тем в марте в сети появились фото с местности на линии фронта, на которой активно применяются дроны на оптоволокне. На фото видим ветви деревьев, густо оплетенные "нитями", похожими на паутину.

Напоминаем, осенью 2024 года авиационный эксперт Анатолий Храпчинский рассказал, какие уязвимые стороны есть у FPV-дронов на оптоволокне, которые применяют ВС РФ.