В Украине создали дроны с шестиствольными пушками: как они уничтожают ВС РФ

Украинская компания 3DTech разработала боевой дрон для уничтожения БпЛА, вооруженный специальной пушкой.

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Об этом изделии генеральный директор Алексей Жулинский рассказал в интервью "24 каналу".

Инженеры установили на беспилотник специально разработанную безветренную шестиствольную пушку, которая заряжается патронами 12 калибра с картечью. Такой же калибр используют охотничьи ружья, однако БПЛА вооружают не обычными боеприпасами, а комбинированными конструкциями с зарядом и трубкой, которая сочетается со стволом.

"Фактически патрон сам становится частью пушки. Все это интегрировано в шестиствольную направляющую систему", — пояснил Алексей.

При выстреле картечь вылетает вперед, в сторону цели, а сам патрон со стволом отодвигается — назад. Инерция этого движения компенсирует отдачу, и дрон остается на месте.

Пушка, хоть и теряет часть энергии, сохраняет мощную силу. Во время испытаний заряд с картечью пробивал древесно-стружечную плиту толщиной до 15 миллиметров с расстояния 25 метров. Дальность поражения при стрельбе пулями выше.

БПЛА с пушками от 3DTech должны сбивать небольшие воздушные цели, такие как коптеры DJI Mavic или же дроны на оптоволокне. Как отметил Алексей Жулинский, последние трудно обнаружить из-за отсутствия радиосигналов, но проще подстрелить из-за меньшей маневренности.

Кроме вражеских дронов, с помощью системы ВСУ могут уничтожать живую силу российской армии. Разработчик отмечает, что оружие будет иметь большой психологический эффект на оккупантов, в частности благодаря различным режимам стрельбы: одиночному, автоматическому и залпам из всех шести стволов сразу.

По словам инженера, такое оружие имеет мощный психологический эффект — не только из-за самого факта стрельбы, но и благодаря возможности вести огонь в разных режимах: одиночном, автоматическом или залпом из шести выстрелов одновременно.

"Дроны-шутеры" уже подпадают под методику кодификации, поэтому их можно официально внести в реестр поставок. Впрочем, пока 3DTech может поставлять военным только установку для дрона, но не боеприпасы. По словам Алексея Жулинского, компания не имеет лицензии на работу с пиротехническими средствами и сталкивается с юридическими ограничениями при попытке ее получить, хотя имеет знания и технические возможности. Она надеется найти партнеров с соответствующими разрешениями, чтобы узаконить весь цикл производства.

Несмотря на имеющиеся проблемы с производством, систему уже активно тестируют в боевых условиях подразделения, которые в ней нуждаются. В частности, запрос поступал от Сил специальных операций.

В Украине уже есть подобные проекты, над некоторыми подвесами с компенсацией отдачи инженеры начали работать еще раньше. Как сообщил Алексей Жулинский, одна из команд изготавливает двуствольную систему, которая использует другую технологию.

В декабре 2024 года ВСУ показали, как дроны с дробовиками сбивают вражеские БПЛА. Ранее украинские специалисты устанавливали на дроны автоматы АК-74, чтобы атаковать вражескую пехоту, но широкого применения тактика не получила.

А недавно писали о катушках с оптоволокном для дронов от 3Dtech. Вскоре силы обороны получат первую партию, которая обеспечит дальность связи на 25-30 км.