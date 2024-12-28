ЗСУ вперше показали, як їхні дрони-вінчестери дробом збивають ворожі дрони (відео)

Дрони-вінчестери можуть в польоті дробом збити інші дрони. Розробку вже використовують українські захисники.

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Українські безпілотники, озброєні дробовиками, виявилися напрочуд ефективними у боротьбі з ворожими дронами, зокрема, й тими, що на оптоволокні. Відео випробувань з’явилося 28 грудня на каналі Фундації допомоги захисникам України.

"Дрон з дробовиком! Вперше на відео — дрони-вінчестери дробом збивають інші дрони. Захисники України випробовують розробки. Залишайтеся з нами, і ми покажемо ще більше ексклюзивних кадрів!", — обіцяють у фундації.

Раніше українські фахівці встановлювали на дрони автомати АК-74, щоб вести вогонь по ворожій піхоті. Втім поки що така розробка не отримала широкого використання. Тепер же дрон озброїли дробовиком.

Нагадаємо, що нова розробка, ракета під назвою "Рута", проходить успішні випробування. Виріб став результатом роботи європейської аерокосмічної компанії Destinus, заснованої бізнесменом Михайлом Кокоричем, який втік із путінської Росії.

Раніше українські ракети-дрони "Паляниця" вдарили по "Таганрозькому авіаційному науково-технічному комплексу". Там виробляють дорогі літаки-розвідники ДРЛО А-50