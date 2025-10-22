Нові дрони допомогають ЗС РФ шукати українських пілотів на фронті: як їм це вдається

Російські війська вигадали новий спосіб шукати екіпажі безпілотників Сил оборони, використовуючи FPV-дрон.

Тактика дозволяє виявити пілотів за сигналами відеопередавачів, які "невидимі" для станцій радіоелектронної розвідки. Про це на своєму Telegram-каналі повідомив український фахівець з військових технологій Сергій Бескрестнов з псевдонімом "Флеш".

Російський FPV-дрон з великим акумулятором летить вздовж лінії фронту, зависаючи над посадками і селами. При цьому він перехоплює відео та записує на SD-карту одразу у декількох діапазонах частот.

Після повернення дрона окупанти виймають карту та аналізують відео, щоб виявити місцеперебування пілотів FPV, які злітають на малих потужностях відеопередавачів. Точки перехоплення відеосигналів, які знаходяться далеко, не бачать слабкі сигнали, а такі безпілотні радіорозвідники зблизька добре фіксують зображення з міліватною потужністю.

Відео дня

Перехоплене відео з російського дрона-радіорозвідника Фото: Сергій Флеш/ Telegram

"Контрзаходам публічно вчити не буду, адже ми теж можемо пограти в ці ігри", — зазначив фахівець.

Раніше повідомляли, що росіяни почали запускати дивні FPV-дрони з кільцевими крилами. Це може бути модель "Комета", яку вперше публічно випробували влітку 2025 року.

Писали також, як російський дрон "Тювик" використовує штучний інтелект, щоб протидіяти системам РЕБ. У травні окупанти заявили про початок серійних випробувань.