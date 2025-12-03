ВСУ получат дрон, который "несется" со скоростью 200 км/ч: какие БпЛА РФ может догнать

Новый украинский дрон-перехватчик Air Pro может находиться в воздухе более часа и догонять цель на скорости более 200 км/ч. Беспилотник способен достать как разведывательные БпЛА Вооруженных сил Российской Федерации, так и ударные дроны, которые угрожают инфраструктурным объектам.

Улучшенная версия перехватчика работает вдвое дольше и имеет скорость, на четверть выше, чем предыдущая, рассказали на странице Facebook производителя "Генерал Черешня". Новое изделие назвали "флагманским" и объяснили, что оно догонит и собьет российские цели вдоль линии фронта.

Выяснилось, что Air Pro уже прошел кодификацию в Минобороны Украины и подразделения ВСУ смогут его заказать через платформы Brave1 market и DOT-Chain. В заметке перечислили, какие дроны ВС РФ сможет обезвредить новое изделие:

Mavic 3 (дальность 15-30 км, время в воздухе 46 мин, скорость 76 км/ч), Autel (20-25 км, 30-40 мин, 70 км/ч);

Привет-82 (30 км, 30-40 мин, 80-140 км/ч), "Молния" (30-40 км, 40 мин, 120 км/ч);

ZALA (50-120 км, 2-4 ч, 80-120 км/ч), Supercam (50-240 км, 1,5-4 ч, 65-120 км/ч), "Орлан" (120 км, 10-16 ч, 90-150 км/ч);

Lancet (40-70 км, 40-60 мин, 110 км/ч);

Герани — Герань-2 (2000-2500 км, 6-8 ч, 150-180 км/ч), Герань-3 (800-1000 км, 2-3 ч, 300-370 км/ч).

Відео дня

Дроны ВСУ — какие характеристики дрона Air Pro Фото: Генерал Черешня

На портале производителя указано, что у AIR PRO-перехватчика и AIR-перехватчика дальность обнаружения цели составляет 1,5 км, дальность/высота полета — 6 км, но новая версия быстрее и может дольше работать.

Дроны ВСУ — детали новых разработок

Ранее Фокус писал о новом дроне ВСУ, способном охотиться и сбивать российские "Шахеды". Речь идет о квадрокоптере Bullet от "Генерала Черешни". Разработчики сообщили, что беспилотник способен разгоняться до более 300 км/ч, и это подтверждается данными телеметрии. Кроме того, в октябре 2025 года эта же компания рассказала Bloomberg об успехах предыдущей версии БпЛА Air. Выяснилось, что в течение года дрон обезвредил более 5 тыс. российских БпЛА на линии фронта.

Между тем волонтерское сообщество рассказало о дроне-перехватчике Sting, который догнал и взорвал два реактивных ударных беспилотника "Герань-3", нагруженных до 100 кг взрывчатки каждый. При этом в ноябре стало известно о рекорде скорости, установленном Sting-ом: он разогнался до 315 км/ч.

Напоминаем, 2 декабря представитель совместной учебно-инновационной программы НАТО-Украина объяснил, на каком этапе разработка дронов для сбивания КАБов и почему существующие проекты провалили тестирование в боевых условиях.