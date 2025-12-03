Грозят ли городам в тылу "Шахеды" РФ с онлайн-управлением, — эксперт (видео)

Российская Федерация пока изредка использует дроны-камикадзе "Шахед" на онлайн-управлении, обеспечивая связь с оператором благодаря распределенным mesh-сетям, пояснил эксперт по производству беспилотников. Масштаб будущих российских атак будет зависеть, среди прочего, от того, смогут ли ВСУ этому противодействовать. Кроме того, речь идет также о технологиях, которые будут развивать россияне.

"Шахеды" представляют угрозу для украинцев, но на сегодня зафиксированы единичные случаи атаки радиоуправляемых дронов ВС РФ, пояснил соучредитель DroneUA Валерий Яковенко в эфире телеканала "Киев 24". Главная цель россиян в этих редких ударах — нанести наибольший ущерб средствам ПВО, как в последнем случае — мобильной огневой группе (МОГ). Возможность масштабирования таких ударов и возможность достать до городов — это смесь нескольких параметров, часть из которых зависит от ВС РФ, а часть — от ВСУ.

Яковенко ответил на вопрос журналиста, который напомнил об атаке радиоуправляемого "Шахеда" на огневую группу и на точность удара, который разбил пикап. Вопрос заключался в том, сможет ли РФ масштабировать такие атаки и дотянется ли до городов в тылу. Эксперт пояснил, что следует учитывать два аспекта. Первый — на то, как россияне усовершенствуют работу mesh-сетей, ретрансляторов и других типов связи на больших расстояниях. Второй — насколько качественно будут работать украинские средства радиоэлектронной борьбы. В целом же Яковенко предостерег людей реагировать на тревоги и беречь жизнь, поскольку враг стремится уничтожить все украинское.

"Все зависит от того, какие технологии могут быть использованы, будут ли массово доведены до эксплуатации mesh-сети, ретрансляторы, другие типы связи на террористическом оборудовании, насколько качественно будет противодействовать украинская РЭБ. Все эти параметры создают режим понимания, насколько это будет опасно",- пояснил эксперт.

Атака "Шахеда" — детали удара по мобильной огневой группе

Отметим, 2 декабря военнослужащий и специалист по радиотехнике Сергей "Флеш" Бескрестнов опубликовал видео атаки "Шахеда" РФ на мобильную огневую группу в Черниговской области, недалеко от границы. На видео слышен гул мотор БпЛА и возглас одного из бойцов, который понял угрозу. Военные выпрыгнули из авто, вероятно, пикапа, которое через мгновение разлетелось от удара беспилотника.

Между тем 3 июля Бескрестнов обратил внимание на атаку дронов РФ на Киев, в которой использовали "Герберы" с ретрансляторами. Выяснилось, что российский беспилотник имел, вероятно, возможность передавать видеосигнал на расстояние до 300 км (из РФ) или 100 км (из Беларуси). Специалист пояснил, что россияне могли устроить mesh-сеть ретрансляторов из нескольких дронов, которые летели над Украиной. Кроме того, он предупредил, что ретранслятор может прятаться где-то рядом с Киевом и помогать ВС РФ.

