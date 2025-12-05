ГУР показала цілі, знищені у Криму протягом 14 днів: на яку відстань "осліпли" ЗС РФ (відео)

Дрони спецпідрозділу "Примари" Головного управління розвідки Міністерства оборони України протягом двох тижнів уразили вісім цілей в тимчасово окупованому Криму. Українці вдарили по військових об'єктах, які захищали важливі цілі на півострові й "бачили" аж до Миколаєва та Анапи. На відео, опублікованому розвідниками, можна роздивитись літак на авіабазі та російського солдата, який тікав від БпЛА.

Українські безпілотники підірвали бомбардувальник та радари ЗС РФ, знищили вантажний потяг та вантажівку, повідомило ГУР у Telegram-каналі. Розвідники зафіксували моменти влучання і кадри, які підтверджували спалахи, вибухи у точці удару. Наголошується, що "мінус" вісім російських об'єктів — це демілітаризація окупованого Росією півострова.

Розвідники перелічили, по яких цілях ЗС РФ вдарили в Криму:

фронтовий бомбардувальник Су-24 — бойовий радіус від 500 км (дістає до лінії фронту від Оріхова до Донецька);

антена в радіопрозорому куполі — тип не відомий;

радіолокаційна станція 39Н6 "Каста-2Е2" — дальність до 150 км;

БпЛА "Оріон" — розвідувальний дефіцитний безпілотник. Виробництво у РФ — близько 7-8 на рік (з 2016 по 2020 роки — 30 шт.). Дальність — до 1000 км;

дві радіолокаційні станції 48Я6-К1 "Подльот" — дальність близько 300 км.

вантажний потяг;

військову вантажівку "Урал" на стоянці.

Вибухи в Криму — деталі

На Google maps можна позначити область навколо окупованого Криму, який покривали РЛС ЗС РФ, підірвали дронами загону "Примари" ГУР. Після знищення трьох локаторів росіяни "осліпли" (повністю або частково) у радіусі до 300 км. Зона ураження дронами чи іншою зброєю — усі бази, військові частини, аеродроми на півострові, Кримський міст, порт Тамань і майже Новоросійськ.

Вибухи в Криму - яка зона покриття РЛС, які підірвали дрони загону "Примари" ГУР Фото: Google Maps

Зазначимо, напередодні, 4 грудня, ГУР Міноборони показало кадри влучання по літаку МіГ-29 на базі "Кача" під Севастополем. Крім того, вдалось підірвати радіолокаційний комплекс "Іртиш", який базувався неподалік від Сімферополя. Дальність РЛК "Іртиш" — близько 180 км.

Ще один успішний період роботи "Примар" — вересень 2025 року. Згідно з даними розвідки, протягом тижня вдалось знищити/пошкодити два літаки-амфібії Бе-12 "Чайка", вертоліт Мі-8, два вантажних літаки Ан-26, берегові РЛС.

Повну інформацію про вибухи, пожежі, надзвичайні ситуації у РФ зібрані на карті Міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm. Серед іншого, з'ясувалось, що таких інцидентів у 2025 році було значно більше, ніж за три попередні.

Нагадуємо, українська розвідка показала дрони "Бобер" та "Обрій", й розповіла про дальність та можливості. Тим часом 2 грудня стало відомо про підрив на нафтопроводі "Дружба" на гілці між Таганрогом та Липецьком: ймовірно, у тилу росіян діяли диверсанти.