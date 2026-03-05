Дроны СБУ серьезно повредили фрегат "Адмирал Эссен" РФ: не будет бить "Калибрами" (фото)

В порту Новороссийска дроны Службы безопасности Украины атаковали фрегат "Адмирал Эссен" Вооруженных сил Российской Федерации и попали по оборудованию в средней части корабля. Под удар попали радары, средства радиоэлектронной борьбы и средства противовоздушной обороны. Что произошло на фрегате после попадания украинских беспилотников и как удар повлиял на его боеспособность?

На борту фрегата "Адмирал Эссен" ВС РФ после атаки дронов 18 часов пылал пожар, сообщили источники в СБУ медиа "РБК-Украина". Ведомство уверено, что корабль получил достаточно серьезные повреждения, чтобы его больше не использовали для пуска крылатых ракет "Калибр" по Украине.

СБУ отметило, что дроны прорвали многоуровневую систему ПВО в Новороссийске и ударили по средней надстройке. Отныне "Адмирал Эссен" не будет участвовать в ударах и не сможет запускать восемь "Калибров".

"Российский фрегат "Адмирал Эссен" получил критические повреждения и больше не может применять ракеты "Калибр", — написало медиа.

Агентство "Укринформ" получило больше деталей от источников в СБУ. В частности, есть точные названия оборудования, поврежденного украинскими дронами:

пассивное средство РЭБ — гранатомет, который отстреливал тепловые ловушки для рассеивания радиосигнала;

активное средство РЭБ — комплекс ТК-25 для обнаружения работы радиолокатора и установки помех;

система ПВО — радары подсветки целей МР-90 "Орех";

часть системы ПВО — обзорный радар "Фрегат-М2М".

Источники медиа не уточнили название оборудования для пуска ракет "Калибр", поврежденного в результате атаки дронов 1-2 марта по Новороссийску. Впрочем, приведенный выше перечень техники ослабил защиту корабля "Адмирал Эссен" от атак с воздуха.

Взрывы в Новороссийске — детали

Отметим, в Telegram-канале OSINTеров "КиберБорошно" 4 марта опубликовали спутниковое фото с последствиями удара дронов по фрегату "Адмирал Эссен" ВС РФ. На фотографии обозначены темные пятна с возможными точками поражения и указано, какое именно оборудование там располагалось. Аналитики перечислили то же оборудование, о котором написали медиа со ссылкой на СБУ.

Взрывы в Новороссийске — детали повреждения фрегата "Адмирал Эссен" Фото: Telegram / КіберБорошно

Фокус писал о взрывах в Новороссийске и о возможных повреждениях кораблей ВС РФ. Согласно первым сообщениям Генштаба ВСУ, в российском порту ударили по нефтяному терминалу "Шесхарис" и разрушили шесть из семи стендеров для загрузки танкеров. Терминал, согласно данным Google maps, расположен в 300 м от закрытого причала, на котором, среди прочего, стояли военные корабли РФ и подводные лодки класса "Варшавянка". Кроме того, попали по радару наведения ЗРК С-300, по ЗРГК "Панцирь-С2", доложило командование.

Позже OSINTеры получили серию спутниковых фото, на которых заметили около пяти кораблей, попавших под удар Украины в Новороссийске. Возможные названия пораженных объектов — противолодочные корабли "Эйск" и "Касимов", противоминный "Валентин Пикуль". Кроме того, предполагали повреждение какого-то из двух ракетоносителей — "Адмирал Эссен" или "Адмирал Макаров".

