Дрони СБУ серйозно пошкодили фрегат "Адмірал Ессен" РФ: не битиме "Калібрами" (фото)

У порту Новоросійська дрони Служби безпеки України атакували фрегат "Адмірал Ессен" Збройних сил Російської Федерації та влучили по устаткуванню у середній частині корабля. Під удар потрапили радари, засоби радіоелектронної боротьби та засоби протиповітряної оборони. Що сталось на фрегаті після влучання українських безпілотників та як удар вплинув на його боєздатність?

На борту фрегата "Адмірал Ессен" ЗС РФ після атаки дронів 18 годин палала пожежа, повідомили джерела в СБУ медіа "РБК-Україна". Відомство впевнене, що корабель отримав достатньо серйозні пошкодження, щоб його більше не використовували для пуску крилатих ракет "Калібр" по Україні.

СБУ наголосило, що дрони прорвали багаторівневу систему ППО у Новоросійську та вдарили по середній надбудові. Відтепер "Адмірал Ессен" не братиме участь в ударах і не зможе запускати вісім "Калібрів".

"Російський фрегат "Адмірал Ессен" отримав критичні пошкодження і більше не може застосовувати ракети "Калібр", — написало медіа.

Відео дня

Агентство "Укрінформ" отримало більше деталей від джерел в СБУ. Зокрема, є точні назви устаткування, пошкодженого українськими дронами:

пасивний засіб РЕБ — гранатомет, який відстрілював теплові пастки для розсіювання радіосигналу;

активний засіб РЕБ — комплекс ТК-25 для виявлення роботи радіолокатора та встановлення перешкод;

система ППО — радари підсвічування цілей МР-90 "Орєх";

частина системи ППО — оглядовий радар "Фрегат-М2М".

Джерела медіа не уточнили назву устаткування для пуску ракет "Калібр", пошкодженого внаслідок атаки дронів 1-2 березня по Новоросійську. Втім, наведений вище перелік техніки ослабив захист корабля "Адмірал Ессен" від атак з повітря.

Вибухи у Новоросійську — деталі

Зазначимо, у Telegram-каналі OSINTерів "КіберБорошно" 4 березня опублікували супутникове фото з наслідками удар дронів по фрегату "Адмірал Ессен" ЗС РФ. На фотографії позначено темні плями з можливими точками ураження та вказано, яке саме устаткування там розташовувалось. Аналітики перелічили те ж устаткування, про яке написали медіа з посиланням на СБУ.

Вибухи у Новоросійську — деталі пошкодження фрегату "Адмірал Ессен" Фото: Telegram / КіберБорошно

Фокус писав про вибухи у Новоросійську та про можливі пошкодження кораблів ЗС РФ. Згідно з першими повідомленнями Генштабу ЗСУ, у російському порту вдарили по нафтовому терміналу "Шесхаріс" та зруйнували шість з семи стендерів для завантажування танкерів. Термінал, згідно з даними Google maps, розташований за 300 м від закритого причалу, на якому, серед іншого, стояли військові кораблі РФ та підводні човни класу "Варшавянка". Крім того, влучили по радару наведення ЗРК С-300, по ЗРГК "Панцир-С2", доповіло командування.

Згодом OSINTери отримали серію супутникових фото, на яких помітили близько п'яти кораблів, які потрапили під удар України у Новоросійську. Можливі назви уражених об'єктів — протичовнові кораблі "Ейськ" та "Касимов", протимінний "Валентин Пікуль". Крім того, припускали пошкодження якогось з двох ракетоносіїв — "Адмірал Ессен" чи "Адмірал Макаров".

Нагадуємо, у січні у мережі опублікували супутникові фото 100 арсеналу ГРАУ у селі Нея у РФ, які потрапили під удар дронів Сил оборони.