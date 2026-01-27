Як виглядає 100 арсенал ГРАУ після удару дронів СБУ: будівлі знесло вибухами (фото)

Супутник показав наслідки влучання дронів України по території 100 арсеналу Головно ракетно-артилерійського складу (ГРАУ) Міністерства оборони Російської Федерації. На якісних фото помітно, що від деяких складів нічого не залишилось, оскільки їх повністю занесло снігом.

27 січня з'явились високоякісні супутникові фото 100 арсеналу ГРАУ біля села Нея Костромської області РФ, ідеться у дописі журналіста медіа "Радіо Свобода" Марка Крутова у соцмережі X. Серед них є особливе зображення, на якому усі охочі можуть пошукати наслідки прильоту дронів, який відбувся 6 січня 2026 року.

Крутов опублікував коротке відео, складене з зображень складу ГРАУ до та після атаки українських БпЛА. На одному з них — територія арсеналу, на якому позначено дві зони з помітними змінами.

Вибухи у РФ - точки влучання по 100 арсеналу ГРАУ 6 січня Фото: Mark Krutov (kromark) / X

За оцінкою журналіста, можливе ураження трьох будівель: одного складу у точці влучання зліва та двох складів у точці влучання справа (ближче до огорожі).

Збільшені фрагменти фото будівлі у першій зоні показують, що на місці складу не залишилось ні даху, ні стін, а лише рештки фундаменту. Про це свідчить порожнеча, засипана снігом, з якої де-не-де виглядають рештки стін. Орієнтовна площа складу, яку можна встановити за даними Google maps, — близько 890 кв. м.

Вибухи у РФ - перша пошкоджена зона 100 арсеналу ГРАУ до удару 6 січня Фото: Mark Krutov (kromark) / X

Вибухи у РФ - перша пошкоджена зона 100 арсеналу ГРАУ після удару 6 січня Фото: Mark Krutov (kromark) / X

У другій зоні до прильотів розміщувалось два склади орієнтовною площею до 900 кв. м кожен (згідно з даними Google maps). На фото з супутника, зробленими взимку після ударів, — місцевість вкрита снігом і не помітно цілих споруд.

Вибухи у РФ - друга пошкоджена зона 100 арсеналу ГРАУ до удару 6 січня Фото: Mark Krutov (kromark) / X

Вибухи у РФ - друга пошкоджена зона 100 арсеналу ГРАУ після удару 6 січня, станом на 26 січня Фото: Mark Krutov (kromark) / X

У дописі Крутова вказано, що супутник зафіксував стан 100 арсеналу станом на 26 січня. Журналіст окремо виклав фото території у високій роздільній здатності, щоб усі охочі могли самостійно побачити інші цікаві речі на російських артилерійських складах.

"Я бачу щонайменше три склади, які були повністю знищені", — написав він.

Вибухи у РФ — як підірвали 100 арсенал ГРАУ

Зазначимо, вибухи у Костромській області РФ пролунали в ніч на 6 січня 2026 року. Місцеві жителі писали у соцмережах, що чули звуки польоту безпілотників, а зранку опублікували фото стопа диму у напрямку складів 100 арсеналу ГРАУ біля села Нея. Крім складів, вночі атакували базу нафтопродуктів у Липецькій області, яка постачала пальне військовим частинам трьох сусідніх регіонів.

Джерела медіа в СБУ повідомили, що атаку дронів реалізував підрозділ "Альфа". OSINT-аналітики встановили орієнтовні координати ударів. Біля села Нея справді влучили по території артилерійського складу: координати 58.2648233, 43.8447169. Відстань від кордонів України до складів — близько 1000 км (по прямій). При цьому 100 арсенал ГРАУ — це майданчик площею 2 тис. кв. м, на якому розміщено близько 50 складів та місць зберігання снарядів ЗС РФ.

Нагадуємо, 26 січня OSINTери опублікували фото танкера Ursus Maritimus, який потрапив під удар дронів України у порту Njvfys.