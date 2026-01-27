Как выглядит 100 арсенал ГРАУ после удара дронов СБУ: здания снесло взрывами (фото)

Спутник показал последствия попадания дронов Украины по территории 100 арсенала Главного ракетно-артиллерийского склада (ГРАУ) Министерства обороны Российской Федерации. На качественных фото заметно, что от некоторых складов ничего не осталось, поскольку их полностью занесло снегом.

27 января появились высококачественные спутниковые фото 100 арсенала ГРАУ возле села Нея Костромской области РФ, говорится в заметке журналиста медиа "Радио Свобода" Марка Крутова в соцсети X. Среди них есть особое изображение, на котором все желающие могут поискать последствия прилета дронов, который состоялся 6 января 2026 года.

Крутов опубликовал короткое видео, составленное из изображений склада ГРАУ до и после атаки украинских БпЛА. На одном из них — территория арсенала, на котором обозначены две зоны с заметными изменениями.

Взрывы в РФ — точки попадания по 100 арсеналу ГРАУ 6 января Фото: Mark Krutov (kromark) / X

По оценке журналиста, возможно поражение трех зданий: одного склада в точке попадания слева и двух складов в точке попадания справа (ближе к ограждению).

Увеличенные фрагменты фото здания в первой зоне показывают, что на месте склада не осталось ни крыши, ни стен, а только остатки фундамента. Об этом свидетельствует пустота, засыпанная снегом, из которой кое-где выглядывают остатки стен. Ориентировочная площадь склада, которую можно установить по данным Google maps, — около 890 кв. м.

Взрывы в РФ — первая поврежденная зона 100 арсенала ГРАУ до удара 6 января Фото: Mark Krutov (kromark) / X

Взрывы в РФ — первая поврежденная зона 100 арсенала ГРАУ после удара 6 января Фото: Mark Krutov (kromark) / X

Во второй зоне до прилетов размещалось два склада ориентировочной площадью до 900 кв. м каждый (согласно данным Google maps). На фото со спутника, сделанными зимой после ударов, — местность покрыта снегом и не заметно целых сооружений.

Взрывы в РФ — вторая поврежденная зона 100 арсенала ГРАУ до удара 6 января Фото: Mark Krutov (kromark) / X

Взрывы в РФ — вторая поврежденная зона 100 арсенала ГРАУ после удара 6 января, по состоянию на 26 января Фото: Mark Krutov (kromark) / X

В заметке Крутова указано, что спутник зафиксировал состояние 100 арсенала по состоянию на 26 января. Журналист отдельно выложил фото территории в высоком разрешении, чтобы все желающие могли самостоятельно увидеть другие интересные вещи на российских артиллерийских складах.

"Я вижу по меньшей мере три склада, которые были полностью уничтожены", — написал он.

Взрывы в РФ — как взорвали 100 арсенал ГРАУ

Отметим, взрывы в Костромской области РФ прогремели в ночь на 6 января 2026 года. Местные жители писали в соцсетях, что слышали звуки полета беспилотников, а утром опубликовали фото стопа дыма в направлении складов 100 арсенала ГРАУ возле села Нея. Кроме складов, ночью атаковали базу нефтепродуктов в Липецкой области, которая поставляла топливо военным частям трех соседних регионов.

Источники медиа в СБУ сообщили, что атаку дронов реализовало подразделение "Альфа". OSINT-аналитики установили ориентировочные координаты ударов. Возле села Нея действительно попали по территории артиллерийского склада: координаты 58.2648233, 43.8447169. Расстояние от границ Украины до складов — около 1000 км (по прямой). При этом 100 арсенал ГРАУ — это площадка площадью 2 тыс. кв. м, на которой размещено около 50 складов и мест хранения снарядов ВС РФ.

Напоминаем, 26 января OSINTеры опубликовали фото танкера Ursus Maritimus, который попал под удар дронов Украины в порту Njvfys.