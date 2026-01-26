Как выглядит танкер Ursus Maritimus после атаки дронов ВСУ: черное пятно на весь борт (фото)

В Босфорском проливе заметили подсанкционный танкер теневого флота URSUS MARITIMUS, который в декабре попал под удар дронов в российском порту Тамань. Фото показывают, что корабль может держаться на воде, хотя и получил повреждения.

Танкер URSUS MARITIMUS получил удар в правый борт и надстройку на палубе, показывают фото, опубликованные в соцсети X на OSINT-странице Tanker Trackers. Указано, что корабль зафиксировали наблюдатели в Стамбуле. На фото с места событий — две точки, по которым попали беспилотники в порту Тамань в Черном море.

OSINTеры опубликовали три фото подсанкционного танкера. На двух из них — правый борт. Видим черное пятно в нижней части: ориентировочный размер — на всю высоту борта (ориентировочно — около 10 м).

Танкеры РФ — как выглядит правый борт URSUS MARITIMUS Фото: TankerTrackers / X

Танкеры РФ — как выглядит точка попадания в правый борт URSUS MARITIMUS Фото: TankerTrackers / X

Третье фото показывает рубку, которая также почернела, вероятно, от пожара. Пятно размещено посередине надстройки и тянется на высоту трех этажей.

Танкеры РФ — как выглядит рубка URSUS MARITIMUS Фото: TankerTrackers / X

В заметке уточняется, что речь идет о танкере URSUS MARITIMUS (номер 9297345) под флагом Либерии, который попал под удар дронов в ночь с 21 на 22 декабря 2025 года. Среди прочего, есть также видео воздушной атаки, снятой дронами и опубликованное в канале Exilenova. На записи — налет БпЛА, которые ярко попадают в борт и рубку корабля в порту Тамань.

Танкеры РФ — детали атака БпЛА

URSUS MARITIMUS — нефтяной танкер с номером IMO 9297345, который до 2022 года назывался Alba (флаг Маршалловых островов) и British Cignet (остров Мэн). Основные характеристики: размеры 251 на 44 м, осадка 8 м, валовой тоннаж 63 тыс. тонн. Корабль внесен в санкционный список G7 и ЕС, поскольку замечен в нарушении нефтяного эмбарго на РФ.

Отметим, Фокус писал об атаке дронов на порт Тамань, которая произошла в ночь с 21 на 22 декабря 2025 года. Местные жители сообщили о серии взрывов в районе порта и поселка Волна: речь шла о повреждении трубопровода. Позже источники медиа в ГУР сообщили, что состоялась атака дронов FP-1, которые несут 120 кг взрывчатки.

8 января турецкие медиа заявили об ударе дронов на танкер Elbus, который направлялся в порты РФ, держась максимально близко к берегам Турции. Выяснилось, что корабль попал под санкции из-за махинаций с российской нефтью возле портов Греции.

Напоминаем, 25 января стало известно о танкере Grinch теневого флота РФ, который задержали у берегов Франции. Между тем Фокус рассказал о действиях США, направленных против кораблей, которые вопреки санкциям возили нефть РФ, а также Венесуэлы и Ирана. В то же время медиа The Times сообщило, что Великобритания может задерживать танкеры теневого флота РФ и конфисковывать нефть в пользу Украины.