В Черном море неизвестные дроны атаковали танкер Elbus РФ: куда делось судно, — СМИ (карта)

Российский нефтяной танкер Elbus (бывший Euroleader, IMO 9290385) пострадал от удара дронов, направляясь под берегами Турции в сторону Новороссийска. Танкер находится под санкциями, поскольку вез российскую нефть Urals в Грецию. Что произошло в Черном море и сможет ли российский корабль продолжить путь и вывезти еще несколько миллионов тонн нефти РФ на экспорт?

Инцидент с танкером Elbus произошел в ночь на 7 января, говорится в статье турецкого медиа Ortadogugazetesi. Указано, что российское судно шло возле района Кастамон на северном побережье Турции. Уверяется, что члены экипажа не пострадали.

Согласно данным медиа, состоялась атака неизвестных беспилотников. Elbus получил повреждения верхней части и его буксируют в порт Инеболу. Также уточняется, где именно произошло нападение, — в 20 миль (38 км) к северу от округа Абана. Береговая охрана прибыла по вызову о помощи: корабль осмотрят, выяснят последствия и угрозы. Ortadogugazetesi не сообщило, был ли танкер нагружен или шел пустой.

"Техническое расследование в порту выяснит источник нападения и масштабы повреждений. Морские органы пристально следят за характером нападения и ситуацией с безопасностью в регионе", — говорится в статье.

Танкеры РФ — детали

Elbus — танкер размерами 274 на 50 м, который по состоянию на 2025 год ходит под флагом Палау, в ранее имел название EUROLEADER (флаг США), UNITED LEADERSHIP (Маршалловы острова), SCF ALDAN (США). Идентификационный номер — IMO 9290385. Танкер под этим номером фигурирует в санкционных списках Европейского Союза, поскольку участвовал в сделке с нефтью РФ. В документах ЕС указано, что танкер PAGOS (IMO 9296406) вез нефть Urals из Новороссийска, у берегов Греции перегрузил ее на танкер EUROLEADER (IMO 9290385), который и повез ее в Индию.

Танкеры РФ — информация о судне Elbus

OSINTеры отследили движение Elbus на мониторинговом портале Marine Traffic. Танкер шел в Новороссийск вплотную к берегам Турции, а теперь находится в ориентировочной точке 41.97101, 34.57699 в 47 км (по прямой) от Синопа и в 400 км от Новороссийска.

Украинские спецслужбы пока не комментировали атаку дронов на танкер Elbus, с которым произошли неприятности в Черном море на пути в Новороссийск.

Отметим, Фокус писал о предыдущих атаках беспилотников на подсанкционные танкеры РФ, а также на корабли, которые везут оружие, и на нефтедобывающие платформы. С лета 2025 года можно насчитать девять таких инцидентов, которые происходили в Черном, Каспийском, Средиземном морях и в Атлантическом океане. Названия кораблей, попавшие под удар морских и воздушных дронов, — Port Olya-4, Kairos и Virat, Mersin, Midvolga, Dashan, и также танкер QENDIL, на котором мог находиться офицер ГРУ РФ.

Напоминаем, 7 января ВМС США взяли на абордаж танкер Bella-1/Marinera у берегов Ирландии и танкер Sophia в Карибском море. Министр внутренней безопасности опубликовал видео с кадрами работы морпехов.