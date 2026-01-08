У Чорному морі невідомі дрони атакували танкер Elbus РФ: куди ділось судно, — ЗМІ (карта)

Російський нафтовий танкер Elbus (колишній Euroleader, IMO 9290385) постраждав від удару дронів, прямуючи під берегами Туреччини у бік Новоросійська. Танкер перебуває під санкціями, оскільки віз російську нафту Urals у Грецію. Що сталось у Чорному морі і чи зможе російський корабель продовжити шлях та вивезти ще кілька мільйонів тонн нафти РФ на експорт?

Інцидент з танкером Elbus відбувся в ніч на 7 січня, ідеться у статті турецького медіа Ortadogugazetesi. Вказано, що російське судно йшло біля району Кастамон на північному узбережжі Туреччини. Запевняють, що члени екіпажу не постраждали.

Згідно з даними медіа, відбулась атака невідомих безпілотників. Elbus отримав пошкодження верхньої частини і його буксирують до порту Інеболу. Також уточнюється, де саме стався напад, — за 20 миль (32 км) на північ від округу Абана. Берегова охорона прибула за викликом про допомогу: корабель оглянуть, з'ясують наслідки та загрози. Ortadogugazetesi не повідомило, чи танкер був навантажений, чи ішов порожній.

"Технічне розслідування в порту з'ясує джерело нападу та масштаби пошкоджень. Морські органи пильно стежать за характером нападу та безпековою ситуацією в регіоні", — ідеться у статті.

Танкери РФ — деталі

Elbus — танкер розмірами 274 на 50 м, який станом на 2025 рік ходить під прапором Палау, раніше мав назву EUROLEADER (прапор США), UNITED LEADERSHIP (Маршалові острови), SCF ALDAN (США). Ідентифікаційний номер — IMO 9290385. Танкер під цим номером фігурує у санкційних списках Європейського Союзу, оскільки брав участь у оборудці з нафтою РФ. У документах ЄС вказано, що танкер PAGOS (IMO 9296406) віз нафту Urals з Новоросійська, біля берегів Греції перевантажив її на танкер EUROLEADER (IMO 9290385), який і повіз її в Індію.

Танкери РФ - інформація про судно Elbus

OSINTери відслідкували рух Elbus на моніторинговому порталі Marine Traffic. Танкер йшов у Новоросійськ впритул до берегів Туреччини, а тепер перебуває у орієнтовній точці 41.97101, 34.57699 за 47 км (по прямій) від Синопу і за 400 км від Новоросійська.

Українські спецслужби поки що не коментували атаку дронів на танкер Elbus, з яким стались неприємності у Чорному морі на шляху у Новоросійськ.

Зазначимо, Фокус писав про попередні атаки безпілотників на підсанкційні танкери РФ, а також на кораблі, які везуть зброю, та на нафтовидобувні платформи. З літа 2025 року можна нарахувати дев'ять таких інцидентів, які відбувались у Чорному, Каспійському, Середземному морях та в Атлантичному океані. Назви кораблів, які потрапили під удар морських та повітряних дронів, — Port Olya-4, Kairos та Virat, Mersin, Midvolga, Dashan, і також танкер QENDIL, на якому міг перебувати офіцер ГРУ РФ.

Нагадуємо, 7 січня ВМС США взяли на абордаж танкер Bella-1/Marinera біля берегів Ірландії та танкер Sophia у Карибському морі. Міністр внутрішньої безпеки опублікував відео з кадрами роботи морпіхів.