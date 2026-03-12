"Подлет", "Каста" и ретрансляторы: как дроны ГУР выбивают ПВО в Крыму (видео)

Подразделение "Призраки" Главного управления разведки Министерства обороны Украины в феврале атаковало семь важных целей в оккупированном Крыму, среди которых — четыре радиолокационные станции и другие объекты. РЛС "видели" на расстояние до 300 км, но на видео видно, что аппаратура не заметила украинских дронов, которые атаковали со всех сторон.

Дроны ГУР в феврале 2026 года выбивали средства противовоздушной обороны в Крыму, говорится в заметке разведчиков в Telegram-канале. После попадания беспилотников аппаратура ВС РФ превратилась в "груду металлолома", который невозможно восстановить. В перечне попаданий — РЛС "Подлет" с дальностью обнаружения целей 300 км, "Каста-2Е", которая видит на 150 км, и "Терек" с локатором на 260 км.

Видео с кадрами отработок дронов ГУР появилось в сети днем 12 марта. Указывается, что это итоги февраля, в течение которого удалось попасть по семи важным целям. В частности, от ударов "Призраков" пострадала военная техника ВС РФ:

Відео дня

четыре РЛС — 48Я6-К1 "Подлет", "Сопка-2", П-18 "Терек", 39Н6 "Каста-2Е2";

один наземный ретранслятор для БпЛА "Герань/Гербера" — устройство дает возможность операторам дронов ВС РФ следить за полетом БпЛА и направлять на цели;

одна станция радиопомех — тип не указан;

одна радиолокационная система посадки РСП-6М2 — предназначена для контроля движения самолетов во время посадки.

ГУР не сообщило, в каких именно районах Крымского полуострова уничтожали средства ПВО и другую важную аппаратуру. На записи с кадрами попаданий — гористая местность и иногда появляется море. Ко всему, на видео с атаками дронов "Призраков" видим, как они свободно подлетают к целям, а вокруг не заметно выстрелов из стрелкового оружия или ЗРК российской армии. Разведчики также не уточнили, какие именно ударные БпЛА использовали для атаки на объекты, расположенные на расстоянии от 120-350 км от подконтрольной Украине территории.

Взрывы в Крыму — детали

Отметим, в 2026 году Фокус писал об ударах ГУР и других подразделений Сил обороны по военным объектам РФ в Крыму. Одна из атак состоялась в ночь на 23 февраля: Генштаб сообщил, что поразили пусковую установку для ракет "Циркон" и также по складу боеприпасов, складу материально-технических средств и пункту управления БпЛА ВС РФ. Еще одно сообщение — об ударе по П-18 "Терек" и радиолокационному комплексу РСП-6М2 в Джанкое.

Между тем 6 марта ГУР рассказало о последствиях воздушных атак на военную технику РФ в Крыму — об ударах по кораблям и авиации. Выяснилось, что попали по вертолету Ка-27, кораблю "Охотник", буксиру, двум катерам и по РЛС зенитного комплекса С-400, который закрывал весь оккупированный полуостров.

Напоминаем, утром 12 марта стало известно об ударе дронов Украины по нефтеперекачивающей станции "Тихорецк", расположенной под Новороссийском на расстоянии 360 км от Украины.