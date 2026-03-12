Дроны СБУ атаковали нефтеперекачивающую станцию "Тихорецк" под Краснодаром: на что жалуются в РФ

Служба безопасности Украины атаковала одну из ключевых нефтеперекачивающих подстанций "Тихорецк" в Краснодарском крае. Подстанция качает нефть на терминалы Новороссийска, откуда идет на экспорт. Насколько серьезно повреждено важное звено нефтяной логистики на юге Российской Федерации?

Данные оперативного контроля подтвердили точную отработку дронов СБУ в Тихорецке, написало медиа "5 канал" со ссылкой на источники в спецслужбах. На видео с места событий — минимум два-три источника возгорания, над которыми поднимаются открытые языки огня и черные столбы дыма. Чтобы потушить пожар, местное управление МЧС привлекло 26 единиц техники.

Собеседники журналистов рассказали, что в начале марта серьезно повредили нефтяные терминалы в Новороссийске, чтобы ограничить возможности РФ по экспорту нефти и нефтепродуктов. Новая атака, которая произошла в ночь на 12 марта, направлена на единственную ветку нефтепровода, по которой сырье поступало в морской порт. Подобные атаки становятся причиной перебоев в работе нефтяной отрасли РФ и Кремль вынужден искать другие логистические пути.

Відео дня

"Это ослабляет как военные возможности России, так и ее экономическую способность вести войну", — заявили источники.

На схеме нефтепроводов в южных регионах РФ видим, что в Тихорецке есть разветвление на две ветки: одна идет в порт Новороссийска, вторая — в Туапсе. Между тем росСМИ больше писали о поражении другой цели: о якобы атаке на компрессорную станцию "Русская" и "Береговая", которые качают газ в "Турецкий поток". Об атаке на станцию "Тихорецк" не упоминал даже представитель Кремля Дмитрий Песков во время традиционного брифинга.

Взрывы в РФ — схема нефтепровода Тихорецк-Новороссийск-Туапсе Фото: Из открытых источников

Взрывы в РФ — что произошло в Тихорецке

OSINTер с ником GEOSudoku на основе видео ударов установил возможные цели на нефтеперекачивающей станции "Тихорецк". Выяснилось, что произошли прилеты с двух точках: первая имеет координаты 45.84152307227537, 40.180090999840395, вторая — 45.84273961886266, 40.185956835329364. На Google maps видим, что попали по двум угловым резервуарам с нефтью, расстояние между которыми около 500 м, а рядом — еще девять резервуаров.

Взрывы в РФ — точки попадания по станции "Тихорецк" 12 марта Фото: Google Maps

Отметим, Фокус писал о ночном налете дронов на стратегические объекты в Тихорецке и о взрывах в РФ. В ночь на 12 марта в российских пабликах появились сообщения о громких взрывах в районе нефтеперекачивающей подстанции. Впоследствии появилась серия видео с кадрами пожара. Между тем Минобороны РФ сообщило о ночном налете 80 украинских БПЛА: их все якобы сбили. Над Краснодарским краем, где расположены Тихорецк и Новороссийск, обезвредили 30 дронов, а суммарное количество целей на юге — 62.

Напоминаем, 2 марта стало известно об ударе дронов СБУ по порту Новороссийска: под атаку попал нефтяной терминал "Шехсарис" и другие важные цели ВС РФ.