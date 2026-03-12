Дрони СБУ атакували нафтоперекачувальну станцію "Тихорецьк" під Краснодаром: на що скаржаться у РФ

Служба безпеки України атакувала одну з ключових нафтоперекачувальних підстанцій "Тихорецьк" у Краснодарському краї. Підстанція качає нафту на термінали Новоросійська, звідки іде на експорт. Наскільки серйозно пошкоджена важлива ланка нафтової логістики на півдні Російської Федерації?

Дані оперативного контролю підтвердили влучне відпрацювання дронів СБУ у Тихорецьку, написало медіа "5 канал" з посиланням на джерела у спецслужбах. На відео з місця подій — мінімум два-три джерела займання, над якими здіймаються відкриті язики вогню та чорні стовпи диму. Щоб загасити пожежу, місцеве управління МНС залучило 26 одиниць техніки.

Співрозмовники журналістів розповіли, що на початку березня серйозно пошкодили нафтові термінали у Новоросійську, щоб обмежити можливості РФ з експорту нафти та нафтопродуктів. Нова атака, яка сталась в ніч на 12 березня, спрямована на єдину гілку нафтопроводу, якою сировина надходила у морський порт. Подібні атаки стають причиною перебоїв у роботі нафтової галузі РФ і Кремль змушений шукати інші логістичні шляхи.

"Це послаблює як військові можливості Росії, так і її економічну спроможність вести війну", — заявили джерела.

На схемі нафтопроводів у південних регіонах РФ бачимо, що у Тихорецьку є розгалуження на дві гілки: одна іде в порт Новоросійська, друга — у Туапсе. Тим часом росЗМІ більше писали про ураження іншої цілі: про начебто атаку на компресорну станцію "Русская" та "Береговая", які качають газ в "Турецький потік". Про атаки на станцію "Тихорецьк" не згадував навіть речник Кремля Дмитро Пєсков під час традиційного брифінгу.

Вибухи у РФ — схема нафтопроводу Тихорецьк-Новоросійськ-Туапсе Фото: З відкритих джерел

Вибухи у РФ — що сталось у Тихорецьку

OSINTер з ніком GEOSudoku на основі відео ударів встановив можливі цілі на нафтоперекачувальній станції "Тихорецьк". З'ясувалось, що стались прильоти з двох точках: перша має координати 45.84152307227537, 40.180090999840395, друга — 45.84273961886266, 40.185956835329364. На Google maps бачимо, що влучили по двох кутових резервуарах з нафтою, відстань між якими близько 500 м, а поруч — ще дев'ять резервуарів.

Вибухи у РФ — точки влучання по станції "Тихорецьк" 12 березня Фото: Google Maps

Зазначимо, Фокус писав про нічний наліт дронів на стратегічні об'єкти у Тихорецьку та про вибухи у РФ. В ніч на 12 березня у російських пабліках з'явились повідомлення про гучні вибухи у районі нафтоперекачувальної підстанції. Згодом з'явилась серія відео з кадрами пожежі. Тим часом Міноборони РФ повідомило про нічний наліт 80 українських БпЛА: їх усі начебто збили. Над Краснодарським краєм, де розташовано Тихорецьк та Новоросійськ, знешкодили 30 дронів, а сумарна кількість цілей на півдні — 62.

Нагадуємо, 2 березня стало відомо про удар дронів СБУ по порту Новоросійська: під атаку потрапив нафтовий термінал "Шехсаріс" та інші важливі цілі ЗС РФ.