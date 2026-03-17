ССО попали по ракетной установке в Крыму: какие цели поразили БпЛА на расстоянии 60-200 км (фото)

Силы специальных операций сообщили о поражении ракетной установки С-400, которую россияне прятали в ангаре на территории ВОТ Крым. Тайник, в который попали с расстояния 200 км, имеет размеры 80 на 15 м, показали фото OSINTерів. Между тем суммарное количество целей, пораженных Силами обороны в ночь на 17 марта, — 11-12 точек. Каковы последствия ударов по военным целям Вооруженных сил Российской Федерации?

В ночь на 17 марта украинские дроны добрались до ракетного комплекса в Крыму, сообщили бойцы ССО в Telegram-канале. Кроме того, удалось ударить по складу боеприпасов на ВОТ Запорожской области. Удары наносили беспилотниками мидлстрайк: модель не указывается, но в предыдущих отработках речь шла о БпЛА FP-2 со 100 кг взрывчатки. Тем временем Генеральный штаб ВСУ проинформировал о серии воздушных ударов, которые идут по полосе от Клинцов Брянской области до оккупированного Геническа.

ССО сообщили о двух поражениях, которые произошли в ночь на 17 марта:

ракетный комплекс С-400 возле села Школьного в Крыму;

склад боеприпасов возле села Терпенье.

На видео с места событий — 2-3 попадания ударных беспилотников мидлстрайк, каждый из которых нес по 100 кг взрывчатки. Кроме того, на расстоянии в несколько десятков километров висел разведывательный БпЛА, который фиксировал результаты поражения.

Атака дронов ВСУ — детали ударов в Крыму

В Telegram-канале Drome Bomber опубликовали спутниковые фото с точками попадания дронов ССО. Видим, что на изображении обозначены шесть прямоугольных объектов, в которые попали украинские беспилотники с расстояния в сотню километров. Ориентировочные координаты попадания: точка 1 — 46.97769, 35.38755 (Запорожье), точка 2 — 45.0597, 33.87967. Размеры целей — 60-80 м на 10-15 м. Также отмечается, что рядом с точкой 2 есть еще один объект, который мог бы заинтересовать Силы обороны, — это 10-й научно-измерительный пункт центра дальней космической связи РФ (так называемый "Лунодром", координаты 45.0525, 33.89).

Атака дронов ВСУ — точки поражения в Запорожской области 17 марта Фото: DroneBomber / Telegram

Атака дронов ВСУ — точки поражения в Крыму 17 марта Фото: DroneBomber / Telegram

Другие удары ВСУ в ночь на 17 марта

Генштаб ВСУ рассказал о серии других ударов:

комплекс ТОР-М2У возле села Клинцы Брянской области; место дислокации 15 бригады морской охраны ВС РФ, которая имеет на вооружении комплекс "Бастион" (запускает ракеты "Циркон" и "Оникс") — село Верхнекурганное в Крыму; узел связи возле Мангуша в ВОТ Донецкой области; склад горюче-смазочных материалов в Мелитополе; склады боеприпасов возле сел Степного (вероятно, населенный пункт около фронта 47.54194, 35.47194) и Терпенье на ВОТ Запорожской области; тренировочный центр операторов БпЛА на Генической Горке на ВОТ Херсонской области; пункты управления БпЛА возле Гуляйполя и Обратного на ВОТ Запорожской области; блиндажи ВС РФ возле Часового Яра на ВОТ Запорожской области;

Указанные точки поражения можно разместить на Google maps, и тогда видим, что самый дальний удар — это атака дронов ССО на ракетный комплекс в Крыму, к которому пришлось лететь 200 км. Кроме того, на расстоянии около 120 км — оккупированный Мангуш, а в Клинцы дроны летели около 60 км.

Атака дронов ВСУ — карта ударов 17 марта Фото: Google Maps

Отметим, Фокус писал о других атаках дронов ВСУ и Сил обороны по военным и стратегическим целям ВС РФ в Крыму и на других оккупированных территориях. Один из ударов состоялся в ночь на 12 марта. Как сообщила пресс-служба ГУР Минобороны, удалось попасть по РЛС "Подлет", "Каста" и по другим целям, которые ослабили противовоздушную оборону оккупированного полуострова.

Напоминаем, 17 марта экс-министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что дроны ВСУ уже перелетают Уральские горы.