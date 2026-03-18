"Призраки" ГУР поразили новейшую РЛС "Валдай" в Крыму: какие возможности потеряли ВС РФ (видео)

Дроны спецподразделения "Призраки" Главного управления разведки Министерства обороны Украины попали по дефицитной и дорогостоящей радиолокационной станции (РЛС) "Валдай", которая прикрывала важные цели в Крыму. На видео с фиксацией ударов — попадание по нескольким средствам противовоздушной обороны и по катерам проекта БК-16. Какие последствия атаки ГУР МОУ по военным объектам Вооруженных сил Российской Федерации на оккупированном полуострове?

РЛС "Валдай" способна обнаружить малоразмерные БпЛА и защищала важные цели ВС РФ в оккупированном Крыму, объясняется в заметке ГУР в Telegram-канале. Кроме того, в марте удалось дополнительно уменьшить способности средств ПВО на полуострове, поскольку есть попадания на средствах радиоэлектронной борьбы, ретранслятору для БпЛА "Герань", навигационной системе "Глонас". Также ударили по двум десантным катерам проекта 02510 "БК-16": попадание произошло в момент, когда на борту находились все члены экипажа.

Сообщение с отчетом ГУР появилось днем 18 марта. Указывается, что "подстреленные" шесть целей — это результат работы в течение первых двух недель марта. Разведчики отметили, что цель боевых задач — уничтожение средств ПВО в Крыму благодаря ударам по наземным и морским техническим средствам.

Цели "Призраков" ГУР с 1 по 18 марта 2026 года в Крыму:

РЛС "Валдай";

средство РЭБ — оборудование для создания помех;

ретрансляторы для БпЛА "Герань/Гербера" (ударные дроны и ложные цели);

навигационная система "Глонас";

два десантных катера БК-16 вместе с экипажем (экипаж каждого — два человека "плюс" 19 десантников).

Взрывы в Крыму — детали

Предыдущий случай, когда ГУР информировали об ударах по РЛС "Валдай" в Крыму публиковались осенью 2025 года. Согласно данным командования, радар для слежения за БпЛА находился в районе аэродрома "Джанкой". 18 марта разведчики не уточнили, какой именно объект прикрывала РЛС и возле какого населенного пункта произошел инцидент. Еще одна потеря драгоценного оборудования — в феврале 2025 года, когда по неизвестным причинам произошел взрыв на территории в/ч 52116 в городе Долгопрудное в Подмосковье и взлетели в воздух сразу две РЛС.

РЛС "Валдай" — радиолокационный комплекс ВС РФ, предназначенный для обнаружения целей малого размера. Комплекс создан инженерами компании "Алмаз-Антей" и поступил в российскую армию в 2018 году. Основные характеристики — зона обнаружения малых целей 5-6 км, более крупных целей 15 км, ориентировочная цена — около 5 млн долл.

Отметим, Фокус писал о других взрывах в оккупированном Крыму. Один из ударов произошел 17 марта. Выяснилось, что дроны Сил специальных операций попали по ЗРК С-400, который находился в центральной части полуострова и прикрывал окружающие военные объекты ВС РФ. 9 марта — еще одна атака: на этот раз в Крыму попали по базе БпЛА "Орион" и ЗРК "Панцирь-С1". Операцию реализовали бойцы ВМС Украины, которые, кроме того, также взорвали катера БК-16.

Напоминаем, утром 18 марта было громко неподалеку от оккупированного Крыма: в Краснодаре произошел налет дронов, которые угрожали объекту ВС РФ в центре города