Ночью дроны атаковали Краснодар и угрожали военному аэродрому (видео)

В ночь на 18 марта в Краснодаре было шумно из-за атаки дронов, а на месте инцидента заметили задымление, пожар и повреждения домов, заявили росСМИ. При этом минимум две точки удара расположены рядом с аэродромом, на котором посреди жилой застройки дислоцируются военные самолеты Вооруженных сил Российской Федерации. Какие последствия ночного удара беспилотников, которые преодолели минимум 400 км до цели в РФ?

Мэр Краснодара Евгений Наумов заявил, что ночью во время атаки дронов на российский город, погиб человек в горящей квартире на верхнем этаже многоэтажки, говорится в заметке в Telegram-канале росСМИ Astra. При этом OSINTеры росСМИ сомневаются, действительно ли гибель человека произошла из-за прилета БПЛА. На видео с места событий — пожар, локализующийся в единственной квартире, а вокруг — никаких других повреждений, которые появились бы от удара дрона.

Пожар произошел в Прикубанском внутригородском округе, заявил Наумов, обвинив БпЛА в гибели россиянина. Другие повреждения — в Западном округе. По словам российского чиновника, во дворах и на балконах обнаружили обломки дронов. Впоследствии мэр добавил, что получили повреждения два объекта — медицинский центр и линия электропередач: OSINTери Astra установили, что речь идет о здании по адресу ул. Харьковская, 69 в микрорайоне Юбилейный. Кроме того, обломки дронов обнаружили в еще одном, уже четвертом, микрорайоне — Фестивальном, заявил Наумов.

Утром 18 марта городские власти Краснодара призвали россиян не отправлять детей в школу. Ко всему, в одном микрорайоне города есть проблемы с электроснабжением, но это не нарушило работу краснодарских социальных учреждений и инфраструктуры, сказал мэр города.

"В Центральном округе осколки повредили стену и оконные стекла частного дома, а также семь автомобилей на парковке гостиницы. В Прикубанском округе в результате падения обломков повреждена крыша многоквартирного дома, разрушен балкон, повреждена одна из квартир, около десяти автомобилей были обстреляны осколками", — обнаружили в оперштабе Краснодарского края.

Взрывы в РФ — детали атаки на Краснодар

Между тем Astra установило адреса домов, которые фигурировали на видео с места событий в Краснодаре. Выяснилось, что точки инцидентов имеют адреса ул. Западный Обход, 39 (пожар с погибшим) и ул. Григория Булгакова, 10. Оба дома расположены рядом с местным военным аэродромом "Краснодар Центральный", на котором базируется авиация ВС РФ, а также МВД и аэроклуба ДОСААФ. Заметим, пока не было информации о возможных попаданиях на этом военном объекте в ночь на 18 марта.

Взрывы в РФ — инциденты в Краснодаре в ночь на 18 марта Фото: Google Maps

Утром 18 марта Минобороны РФ отчиталось о деталях ночной атаки БпЛА. Российское командование насчитало суммарно 85 дронов, большинство которых летели на юг: на Краснодар — 42, на Черное море — 13, на Азовское море — 6. Кроме того, утром атака продолжилась, потому что с 7 до 9 часов сбили еще 10 БпЛА: восемь над Краснодаром, два над Черным морем.

Отметим, 16 марта Фокус писал о массированном налете дронов на РФ, во время которого около 200 беспилотников угрожали Москве. Атака началась вечером 13 марта и продолжалась, ориентировочно, четыре дня (до утра 16 марта). Согласно отчетам Минобороны РФ, над российской территорией зафиксировали около 1200 беспилотников: больше всего летело в сторону Брянской области и Москвы, а до столицы долетела шестая часть запущенных.

Напоминаем, 17 марта аналитики Института изучения войны объяснили, почему РФ признала удары дронов ВСУ за Уральскими горами, поскольку ранее такие атаки скрывались.