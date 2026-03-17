Более 1000 дронов за трое суток: Москва и РФ страдают от массированной атаки БпЛА

В ночь на 17 марта над Москвой 11 раз работали средства противовоздушной обороны, сбивая украинские дроны, заявил мэр российской столицы Сергей Собянин. Тем временем жители Российской Федерации обеспокоены массированным налетом, который может угрожать, среди прочего, местным властям. Как происходит рекордный налет беспилотников, которые почти без пауз атакуют Москву, Московскую область и еще 19 регионов РФ?

Первые сообщения о ночной атаке дронов на Москву появились в Telegram-канале Собянина вечером 16 марта. После этого чиновник опубликовал еще с десяток сообщений о работе средств ПВО, которые якобы сбивали то один, то шесть, то два, то четыре дрона. По словам мэра Москвы, пострадавших нет, а на месте работают соответствующие службы.

Заявления Собянина появлялись каждый час с 21-23 ч 16 марта до 5 ч 17 марта. Между тем первую информацию о появлении БпЛА над Москвой мэр озвучил в 11 часов 14 марта. После этого — еще 18 сообщений о БпЛА до конца суток, еще 17 — в течение 15 марта, еще 19 — до полуночи 16 марта. В 8 ч 16 марта чиновник написал, что над столицей сбили 250 БпЛА, а затем — "плюс" еще 58.

Тем временем можно собрать данные Минобороны РФ, которое с 14 марта по утро 17 марта информировало о ходе массированной атаки дронов Украины на российские военные и стратегические объекты. Согласно данным российского командования, над Москвой насчитали 190 БпЛА, а над Московской областью — 218 (ориентировочно). Суммарно, россияне насчитали 1188 БпЛА, которые якобы все обезвредили: если основываться на данных Минобороны РФ, то каждый шестой запущенный Украиной БпЛА прошел через систему ПВО и добрался до Московской области и Москвы.

В то же время с информацией о продолжении атаки дронов в мониторинговом паблике Exil+ появился скриншот сообщения с российского канала. В РФ признали массированный налет БпЛА, который продолжается четвертые сутки, и выразили обеспокоенность из-за угрозы центральным районам Москвы и для резиденции президента Владимира Путина в Кремле.

Украинское командование пока не информировало об атаке дронов на РФ, которая началась, ориентировочно, 13-14 марта и продолжается 17 марта. Также нет данных, удалось ли попасть по военному или стратегическому объекту.

Отметим, Фокус писал о начале массированного налета дронов на Московскую область и о взрывах в Москве. В результате воздушной атаки в российской столице закрыли почти все аэропорты и задержали 300 авиарейсов. Об "тревожной" ситуации свидетельствуют 14 сообщений мэра Собянина, в которых говорилось о работе средств ПВО над регионом.

Ранее аналитики портала Defense Express рассказали, какой завод электроники РФ, причастный к производству "Искандеров", расположен на окраине Москвы в городе Зеленограде. В указанный город уже доставали украинские БпЛА: взрывы прогремели в технопарке "Элма-Зеленоград".

Напоминаем, утром 17 марта стало известно о взрывах на авиаремонтном заводе в Новгородской области, на котором как раз ремонтировались два А-50. Несколькими часами ранее, поздно вечером 16 марта, дроны наведались к нефтеперерабатывающему заводу в Славянске-на-Кубани.