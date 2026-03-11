Какой завод чипов для "Искандеров" станет следующей целью после "Кремний-Эл" и какое оружие долетит

На первом месте в отрасли электроники, выпускающей чипы для "Искандеров", находится завод "Микрон", который может стать следующей целью после удара по "Кремний-Эл" в Брянске, пояснили аналитики. Фокус выяснил, что неподалеку от этого предприятия уже случались удары дронов Вооруженных сил Украины. Чем интересен завод "Микрон", который производит ключевые компоненты для российского оружия, и какие средства поражения до него доберутся?

В санкционном списке завод "Кремний-Эл", по которому 10 марта ударили Storm Shadow, находится на втором месте по объемам производства. На первом месте — завод "Микрон", расположенный в городе Зеленоград Московской области, установили аналитики портала Defense Express. Продукция предприятия используется для производства компонентов оружия ВС РФ — в системах наведения, связи, для ракет "Искандер" и других. "Микрон" расположен дальше от Брянска на расстоянии 480 км от Украины. Ко всему — рядом Москва, окруженная плотным кругом средств ПВО.

На DE объяснили, что "Кремний-Эл" на самом деле уничтожен, поскольку это высокотехнологичное производство. На таком заводе содержание пыли в воздухе должно быть не более "1 частица на 1 л воздуха", а после удара Storm Shadow такую чистоту восстановить вряд ли возможно. Поэтому следующим в очереди, вероятно, окажется "Микрон": предприятие занимается чипами с транзисторами размером 90 нм. На портале опубликовали фото цехов и уточнили, что подобные технологии для мира уже устарели, но РФ остановилась именно на этом уровне.

Взрывы в РФ — цех микроэлектроники завода "Микрон" в Зеленограде под Москвой Фото: Из открытых источников

На DE написали, что цеха уже были под атакой в мае и июле 2025 года. Заметим, что Зеленоград фигурировал в новостях об атаках дронов на военные объекты РФ. Один из ударов состоялся 28 мая 2025 года. Как установили OSINTеры, средства поражения попали по технопарку "Элма-Зеленоград" в двух точках: первая — 55.98162, 37.21585, вторая — 55.9836, 37.2197. Руководитель центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко тогда написал, что атаковали предприятие, которое занимается микроэлектроникой: чипами, системами наведения и блоками управления БпЛА. В сети можно отыскать адрес предприятия "Микрон" в Зеленограде: это район с ориентировочными координатами 56.01373, 37.19444.

Взрывы в РФ — где расположен завод "Микрон" в Зеленограде под Москвой Фото: Google Maps

Видим, что лидер отрасли микроэлектроники РФ находится в 4 км от точки попадания "Элма-Зеленоград". Между тем OSINTеры установили, что вокруг российской столицы собрали 130 установок ПВО, поэтому добраться до цели, до "Микрона", будет, вероятно, не просто. Впрочем, Фокус писал о средствах поражения ВСУ, которые туда могут долететь, кроме дальнобойных дронов "Лютый" или FP-1. В частности, 400 км до Москвы и Зеленограда может пролететь крылатая ракета "Фламинго" (с дальностью 3 тыс. км), "Нептун" (до 1000) или же новая баллистика FP-9 (на 800 км), появление которой анонсировала компания Fire Point.

Взрывы в Брянске — что произошло на "Кремний-Эл" 10 марта

Отметим, около 17 часов 10 марта в Брянске, на расстоянии 1201-140 км от границ Украины, прозвучала серия взрывов из-за ударов средств поражения Украины. Генштаб ВСУ подтвердил атаку крылатых авиаракет Storm Shadow, которые поразили завод электроники "Кремний-Эл".

Напоминаем, 11 марта OSINTери показали спутниковые фото с последствиями попадания по "Кремний-Эл" и рассказали, сколько ракет летело и как они обошли средства ПВО РФ.