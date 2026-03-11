Який завод чипів для "Іскандерів" стане наступною ціллю після "Кремній-Ел" та яка зброя долетить

На першому місці у галузі електроніки, яка випускає чипи для "Іскандерів", перебуває завод "Микрон", і він може стати наступною ціллю після удару по "Кремній-Ел" у Брянську, пояснили аналітики. Фокус з'ясував, що неподалік від цього підприємства вже траплялись удари дронів Збройних сил України. Чим цікавий завод "Микрон", який виготовляє ключові компоненти для російської зброї, та які засоби ураження до нього дістануть?

У санкційному списку завод "Кремній-Ел", по якому 10 березня вдарили Storm Shadow, перебуває на другому місці за обсягами виробництва. На першому місці — завод "Микрон", розташований у місті Зеленоград Московської області, встановили аналітики порталу Defense Express. Продукція підприємства використовується для виробництва компонентів зброї ЗС РФ — у системах наведення, зв'язку, для ракет "Іскандер" та інших. "Микрон" розташований далі від Брянська на відстані 480 км від України. До всього — поруч Москва, оточена щільним колом засобів ППО.

На DE пояснили, що "Кремній-Ел" насправді знищений, оскільки це високотехнологічне виробництво. На такому заводі вміст пилу у повітрі має бути не більш як "1 частка на 1 л повітря", а після удару Storm Shadow таку чистоту відновити навряд чи можливо. Тому наступним у черзі, ймовірно, опиниться "Микрон": підприємство займається чипами з транзисторами розміром 90 нм. На порталі опублікували фото цехів та уточнили, що подібні технології для світу вже застарілі, але РФ спинилась саме на цьому рівні.

Вибухи у РФ — цех мікроелектроніки заводу "Микрон" у Зеленограді під Москвою Фото: З відкритих джерел

На DE написали, що цехи вже були під атакою у травні та липні 2025 року. Зауважмо, що Зеленоград фігурував у новинах про атаки дронів на військові об'єкти РФ. Один з ударів відбувся 28 травня 2025 року. Як встановили OSINTери, засоби ураження поцілили по технопарку "Елма-Зеленоград" у двох точках: перша — 55.98162, 37.21585, друга — 55.9836, 37.2197. Керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко тоді написав, що атакували підприємство, яке займається мікроелектронікою: чипами, системами наведення та блоками управління БпЛА. У мережі можна відшукати адресу підприємства "Микрон" у Зеленограді: це район з орієнтовними координатами 56.01373, 37.19444.

Вибухи у РФ — де розташовано завод "Микрон" у Зеленограді під Москвою Фото: Google Maps

Бачимо, що лідер галузі мікроелектроніки РФ розташований за 4 км від точки влучання "Елма-Зеленоград". Тим часом OSINTери встановили, що навколо російської столиці зібрали 130 уставок ППО, тому дістатись до цілі, до "Микрона", буде, ймовірно, не просто. Втім, Фокус писав про засоби ураження ЗСУ, які туди можуть долетіти, окрім далекобійних дронів "Лютий" чи FP-1. Зокрема, 400 км до Москви та Зеленограду може пролетіти крилата ракета "Фламінго" (з дальністю 3 тис. км), "Нептун" (до 1000) або ж нова балістика FP-9 (на 800 км), появу якої анонсувала компанія Fire Point.

Вибухи у Брянську — що сталось на "Кремній-Ел" 10 березня

Зазначимо, близько 17 год 10 березня у Брянську, на відстані 1201-140 км від кордонів України, пролунала серія вибухів через удари засобів ураження України. Генштаб ЗСУ підтвердив атаку крилатих авіаракет Storm Shadow, які уразили завод електроніки "Кремній-Ел".

Нагадуємо, 11 березня OSINTери показали супутникові фото з наслідками влучання по "Кремній-Ел" та розповіли, скільки ракет летіло та як вони обійшли засоби ППО РФ.