З'явились перші кадри удару Storm Shadow по Брянську: які точки влучання, — OSINT (відео)

Ракети Storm Shadow Збройних сил України влучили по збиральному цеху заводу "Кремній-Ел", який виготовляє радіоелементи для військової техніки Російської Федерації, встановили розслідувачі. На перших кадрах з точки удар можна помітити напрямок, з якого летіли засоби ураження, точку влучання та реакцію росіян. Що сталось на заводі в Брянську на відстані 140 км від України?

Відео з ударом Storm Shadow у Брянську зняли пасажири маршрутного таксі, яке саме їхало вулицею Красноармійською, розповіли у Telegram-каналі росЗМІ Astra. Після влучання мікроавтобус стрімко розвернувся, тим часом пасажири почали голосно кричати. Тим часом на кадрах з місця подій бачимо час влучання — 17:59:04 (за Москвою). До всього, за тінями на будинках та траєкторією ракети за мить до влучання помітно, що вона прилетіла, ймовірно, зі східного напрямку. Фокус зібрав додаткову інформацію про повітряну атаку по російському підприємству.

РосЗМІ написало, що одна ракета Storm Shadow влучила по проїжджій частині, а решта — дісталась до цехів "Кремній-Ел". При цьому удар по заводу стався за кілька секунд до вибуху, зафіксованому на відео: над його будівлями вже здіймається дим. Російські журналісти уточнили, що на підприємстві виготовляють чіпи для ракет та дронів ЗС РФ.

Відео дня

Тим часом зранку 11 березня росЗМІ ТАСС уточнило наслідки влучання на підприємству ВПК. З'ясувалось, що окрім шістьох загиблих, у важкому стані перебувають ще троє росіян. Поранених — майже 40 осіб.

Удар по Брянську — деталі

У Telegram-каналі OSINTерів "КіберБорошно" зібрали дані про удар ракет по заводу в Брянську 10 березня. Аналітики підтвердили, що Storm Shadow справді могли іти зі сходу, обходячи російські засоби ППО. При цьому за сім хвилин перед першими прильотами засоби ураження помітили у Погарському районі (16:52), потім — у Трубчевську, і далі — Брянськ. За відео з місця подій провели геолокацію та з'ясували координати семи влучань: п'ять ударів у першій точці — 53.249970,34.330445, один удар у другій точці 53.248922,34.326968, ще один — у 53.249190,34.329087. OSINTери підсумували, що профіль руху ракет справді відповідає Storm Shadow, хоч спочатку припускали удар ракет "Нептун" чи реактивних безпілотників ЗСУ.

Удар по Брянську — точки влучання Storm Shadow по "Кремній-Ел" 10 березня Фото: Google Maps

Зазначимо, про повітряних ударів по заводу "Кремній-Ел" у Брянську стало відомо близько 17 год 10 березня. У російських пабліках повідомили про гучні вибухи на західній околиці міста та з'явились кадри з наслідками прильотів. Генштаб ЗСУ підтвердив повітряну атаку, уточнивши, що удар завдали ракетами Storm Shadow. Крім того, українське командування показало кадри оперативного контролю влучань, зняті українським дроном, який вільно працював і не потрапив під удар ППО РФ.

Фокус писав про крилаті ракети Storm Shadow, які запускаються з літаків Су-27, Су-24 і також Mirage 2000. Засіб ураження має дальність до 560 км та летить до цілі на швидкості 0,8 Маха (близько 1 тис. км/год).

Нагадуємо, 9 березня Міноборони РФ заявило про рекордну атаку дронів ЗСУ: за звітами російського командування можна встановити, над яким регіоном найбільше працювала ППО і як це може бути пов'язане з ударом по заводу "Кремній-Ел" 10 березня.