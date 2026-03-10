Значні пошкодження: у Генштабі показали відео удару ракетами Storm Shadow по заводу в Брянську

Українські військові використали ракети повітряного базування Storm Shadow для удару по заводу мікроелектроніки "Кремній Ел" у Брянську.

Внаслідок атаки було зафіксовано значні пошкодження виробничих потужностей. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ та опублікували відео удару.

Масштаби завданих збитків наразі уточнюються.

"Кремній Ел" — це критично важлива ланка в ланцюжку виробництва російського "високоточного" озброєння. Завод спеціалізується на дискретній напівпровідниковій техніці та інтегральних мікросхемах, які є "мізками" та "нервовою системою" сучасної зброї, зокрема ракет "Іскандер", — повідомили в Генштабі.

У повідомленні також повідомили, що аеророзвідку здійснював підрозділ окремого полку Безпілотних систем "Рейд".

Згодом OSINT-аналітики розвідувальної спільноти InformNapalm наголосили, що відеофіксація удару по Брянську по якості не гірша, ніж на відео операції американців проти Ірану.

Відео дня

"Тільки тут не Іран, над яким у США та Ізраїлю повна перевага в повітрі, а тут Росія, яка є найбільшою країною світу і на початок вторгнення в Україну її армія вважалось "другою армією світу" після США", — наголосили аналітики.

Близько 17:00 у Брянську пролунали вибухи: по місту було завдано ракетного удару. Наразі тип ракет невідомий, однак різні Telegram-канали писали про можливий удар ракетами "Нептун" або Storm Shadow.

Згодом Володимир Зеленський підтвердив успішний ракетний удар Сил оборони України по Брянську. Він заявив, що ціллю став завод, що виготовляв системи управління всіх видів ракет РФ.

Напередодні Фокус розповідав, що українські безпілотники атакували хімічний завод "Акрон" у Великому Новгороді, який разом з мінеральними добривами виготовляє компоненти вибухівки для російських ракет та снарядів.

Також у Криму було знищено три російських зенітно-ракетних комплекси "Панцир-С1", які захищали важливі військові об'єкти на тимчасово окупованому півострові.

А в ніч на 8 березня у Криму було знищено РЛС "Надгробок", яку росіяни використовують як "очі" для ЗРК С-300ПМ та С-400.