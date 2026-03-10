Значительные повреждения: в Генштабе показали видео удара ракетами Storm Shadow по заводу в Брянске

Украинские военные использовали ракеты воздушного базирования Storm Shadow для удара по заводу микроэлектроники "Кремний Эл" в Брянске.

В результате атаки были зафиксированы значительные повреждения производственных мощностей. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ и опубликовали видео удара.

Масштабы нанесенного ущерба пока уточняются.

"Кремний Эл" — это критически важное звено в цепочке производства российского "высокоточного" вооружения. Завод специализируется на дискретной полупроводниковой технике и интегральных микросхемах, которые являются "мозгами" и "нервной системой" современного оружия, в частности ракет "Искандер", — сообщили в Генштабе.

В сообщении также сообщили, что аэроразведку осуществляло подразделение отдельного полка Беспилотных систем "Рейд".

Відео дня

Впоследствии OSINT-аналитики разведывательного сообщества InformNapalm отметили, что видеофиксация удара по Брянску по качеству не хуже, чем на видео операции американцев против Ирана.

"Только здесь не Иран, над которым у США и Израиля полное преимущество в воздухе, а здесь Россия, которая является крупнейшей страной мира и на начало вторжения в Украину ее армия считалась "второй армией мира" после США", — отметили аналитики.

Около 17:00 в Брянске прогремели взрывы: по городу был нанесен ракетный удар. Пока тип ракет неизвестен, однако различные Telegram-каналы писали о возможном ударе ракетами "Нептун" или Storm Shadow.

Впоследствии Владимир Зеленский подтвердил успешный ракетный удар Сил обороны Украины по Брянску. Он заявил, что целью стал завод, который изготавливал системы управления всех видов ракет РФ.

Накануне Фокус рассказывал, что украинские беспилотники атаковали химический завод "Акрон" в Великом Новгороде, который вместе с минеральными удобрениями производит компоненты взрывчатки для российских ракет и снарядов.

Также в Крыму были уничтожены три российских зенитно-ракетных комплекса "Панцирь-С1", которые защищали важные военные объекты на временно оккупированном полуострове.

А в ночь на 8 марта в Крыму была уничтожена РЛС "Надгробие", которую россияне используют как "глаза" для ЗРК С-300ПМ и С-400.